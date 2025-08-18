Skip to Content
News

Policía de Cathedral City cita a siete conductores en retén de fin de semana

By
New
Published 5:14 pm

Luis Medina

CATHEDRAL CITY, Calif. (KUNA) – La policía de Cathedral City citó a siete conductores durante un retén de DUI y de licencia de conducir realizado el fin de semana, informaron hoy las autoridades.

El retén se realizó desde las 6:00 a. m. del viernes hasta las 2:00 a. m. del sábado en las calles Ramon y Roundup, con el apoyo del Departamento de Policía de Desert Hot Springs, según el sargento Daniel Anes.

De los 471 vehículos inspeccionados, seis conductores fueron citados por presuntamente conducir sin licencia y un conductor fue citado por presuntamente no tenerla en su posesión, indicó Anes.

La ubicación del retén se basó en el historial de accidentes y arrestos relacionados con DUI en la ciudad.

La operación se financió con una subvención de la Oficina de Seguridad Vial de California.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content