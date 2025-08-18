Miss Palestina competirá por primera vez en el certamen de Miss Universo

Por Jack Guy, CNN

La reina de belleza Nadeen Ayoub será la primera mujer que represente al pueblo palestino en el certamen Miss Universo.

La Organización Miss Universo declaró el domingo a CNN que “se complace en confirmar” que Ayoub competirá en Miss Universo 2025, que se celebrará en noviembre.

“La Organización Miss Universo da la bienvenida con orgullo a las delegadas de todo el mundo, celebrando la diversidad, el intercambio cultural y el empoderamiento de las mujeres”, afirma el comunicado.

“La Sra. Ayoub, una destacada defensora y modelo palestina, encarna la resiliencia y la determinación que definen nuestra plataforma”, añade.

Ayoub se unirá a competidoras de más de 130 países y territorios en la 74.ª final de Miss Universo, que se celebrará el 21 de noviembre en Bangkok, Tailandia.

“Esperamos con ansias dar la bienvenida a la Sra. Ayoub al escenario de Miss Universo, donde representará con orgullo a Palestina, junto a concursantes de todo el mundo”, declaró la Organización Miss Universo en el comunicado.

Ayoub, quien ahora tiene 27 años, fue coronada Miss Palestina en 2022, según el medio de comunicación The National, con sede en Abu Dhabi.

El jueves, en una publicación en Instagram, Ayoub expresó su deseo de ser la voz del pueblo palestino.

“Me honra anunciar que, por primera vez en la historia, Palestina estará representada en Miss Universo”, escribió en el pie de foto.

“Mientras Palestina sufre la angustia, especialmente en Gaza, llevo la voz de un pueblo que se niega a ser silenciado. Represento a cada mujer y niño palestino cuya fuerza el mundo necesita ver”, añadió Ayoub.

“Somos más que nuestro sufrimiento: somos resiliencia, esperanza y el latido de una patria que perdura a través de nosotros”.

La decisión de incluir una candidatura palestina en el concurso de belleza se produce en medio de las crecientes críticas internacionales a la guerra de Israel en Gaza.

Al menos 62.004 personas han muerto en el enclave desde el inicio del conflicto en octubre de 2023, según informó el Ministerio de Salud palestino en un comunicado publicado el lunes.

Las autoridades de Gaza no distinguen entre civiles y combatientes de Hamas al informar sobre las cifras de víctimas, pero el Ministerio de Salud y las Naciones Unidas afirman que la mayoría de las muertes son de mujeres y niños.

A medida que la guerra continúa, un número creciente de países se compromete a reconocer un Estado palestino, y más de 145 naciones se han sumado al llamado para el reconocimiento internacional.

Recientemente, Australia, Canadá y Francia anunciaron sus planes de reconocer un Estado palestino en la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre, mientras que el Reino Unido ha declarado que lo reconocerá si Israel no cumple con los criterios, que incluyen acordar un alto el fuego en Gaza.

