Las 5 cosas que debes saber este 18 de agosto: elecciones en Bolivia, guerra en Ucrania, huracán Erin, protestas en Israel

Trump le dice a Zelensky que Ucrania ceda Crimea y que no se una a la OTAN. Los efectos del huracán Erin. Multitudinarias protestas en Israel para exigir acuerdo que libere rehenes en Gaza. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Los candidatos Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, y Jorge “Tuto” Quiroga, de Libertad y Democracia, disputarán la presidencia de Bolivia en una segunda vuelta el 19 de octubre, según los resultados preliminares de la primera vuelta anunciados por el Tribunal Supremo Electoral en la noche del domingo.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunirá con el presidente de EE.UU., Donald Trump, en la Casa Blanca este lunes para discutir acciones que lleven a un posible acuerdo que termine con la guerra de Rusia en Ucrania. Al encuentro de alto perfil también acudirán el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el canciller de Alemania, Friedrich Merz; el primer ministro del Reino Unido, Keir Stamer; y otros líderes de la Unión Europea. Esto ocurre tras la reunión del viernes entre Donald Trump y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Alaska.

El 26 de julio de 1984, Diego Fernández Lima almorzó con su madre. Luego le pidió dinero para el autobús, tomó una mandarina y avisó que iba a encontrarse con un amigo. Jamás regresó. Ahora, una serie de hechos fortuitos, la tenacidad de su familia y el arduo trabajo de los investigadores permitieron dar con sus restos.

Erin volvió a ser un huracán de categoría 4 en la noche del domingo, según el Centro Nacional de Huracanes. Aunque no se anticipa que el huracán llegue al territorio continental de EE.UU., el pronóstico dice que las corrientes de resaca serán un factor a partir de este lunes en playas del sur y hasta las áreas costeras del noreste más adelante en la semana.

Cientos de miles de manifestantes se reunieron alrededor de la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv para exigir que el Gobierno asegure la liberación de 50 rehenes que aún permanecen en Gaza. También hubo protestas frente a las casas de ministros del Gobierno. Los organizadores estimaron que cientos de miles de personas participaron en las manifestaciones en todo Israel.

¿Quién se consagró campeón de peso mediano en el UFC 319?

A. Dricus du Plessis

B. Khamzat Chimaev

C. Lerone Murphy

D. Carlos Prates

California era cómoda, dice estadounidense, pero “todos son mucho más felices” desde que su familia se mudó a España

La doctora Colleen Crowley y su esposo llevaban mucho tiempo planeando vivir en el extranjero una vez que tuvieran hijos, pero estaban esperando el momento adecuado.

Por qué todos los pasajeros deberían preocuparse si Spirit Airlines desaparece

Spirit Airlines podría quedarse sin tiempo para seguir operando, lo que sería una mala noticia no solo para sus empleados y clientes, sino también para todas las personas que buscan vuelos económicos.

“Fue una mi**da, una vergüenza”, dijo Neymar tras sufrir la derrota más humillante de su carrera

El Santos de Brasil, donde juega Neymar, cayó derrotado 0-6 ante el Vasco da Gama en su propio estadio. Esto dijo el delantero tras la goleada que, además, sacó al técnico.

10.000

Más de 10.000 asistentes de vuelo de Air Canada continuaron en huelga a pesar de las órdenes de regreso al trabajo emitidas por el Gobierno de Canadá.

“Estoy plantando comida, y no violencia ni odio. Espero, presidente Trump, que un día podamos conversar para que conozca la calidad del pueblo brasileño”

—Lo dijo el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en un mensaje de video dirigido al presidente de EE.UU., Donald Trump, en el que lo invitó al país.

¿Por qué borrar tus fotos antiguas podría ahorrar agua?

El Gobierno del Reino Unido solicita a sus ciudadanos que borren los correos electrónicos y las fotos antiguas para ahorrar agua. Antoinette Radford, de CNN, explica por qué.

🧠 La respuesta del quiz es: B. Khamzat Chimaev se alzó con el campeonato de peso medio en la UFC 319 tras vencer por decisión unánime a Dricus du Plessis.

