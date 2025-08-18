La policía de Santa Cruz busca a sospechoso en la investigación por presunta agresión sexual

Sandra Iveth Santos

Santa Cruz, Calif., (KMUV-TV) — El Departamento de Policía de Santa Cruz está investigando tras una denuncia por presunta agresión sexual que sucedió la madrugada del viernes 8 de agosto de 2025. Autoridades están en la pista de un posible sospechoso, que además, aseguran, cuenta con varios cargos por delitos graves.

De acuerdo con el reporte policial, esto sucedió en las inmediaciones de la manzana 400 de Frederick Street, entre la 1:30 y las 6:30 de la mañana, el viernes.

La denuncia llega cundo una mujer adulta, dijo haber sido agredida violentamente mientras daba un paseo. Durante el incidente, fue agredida y sufrió lesiones traumáticas. Se llamó inmediatamente a los detectives, que comenzaron una investigación exhaustiva, que ha incluido el rastreo de los vecindarios, la recopilación de pruebas en vídeo y el interrogatorio de los miembros de la comunidad.

El sospechoso ha sido descrito como un hombre blanco adulto, de entre 25 y 30 años, complexión delgada, de aproximadamente 1,70 m a 1,75 m de altura. La policía de Santa Cruz, ha publicado un retrato hablado del posible sospechoso.

El Departamento de Policía de Santa Cruz ha aumentado las patrullas en la zona e insta a los residentes a permanecer alerta, especialmente en zonas con poca visibilidad o apartadas.

Los detectives siguen investigando todas las pistas para dar con el sospechoso, ye están a la espera de nuevos avances relacionados con el caso.