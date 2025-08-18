La policía de Palm Springs implementa reformas de seguridad tras el accidente policial durante el desfile de las luces

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – La policía de Palm Springs anunció que implementará una serie de reformas de seguridad significativas para prevenir incidentes similares al accidente que sufrió un agente durante el desfile del Festival de las Luces del año pasado.

El año pasado, una motocicleta del PSPD se estrelló contra una multitud durante el desfile. La policía indicó que, al comenzar el desfile, varios agentes realizaron maniobras no autorizadas sin coordinación ni comunicación clara. Un agente perdió el equilibrio, se cayó y la motocicleta se deslizó hacia la multitud.

Doce personas resultaron heridas, incluyendo un niño de 4 años y otro de 12.

La Patrulla de Carreteras de California (CHP) investigó el accidente y presentó sus conclusiones a la Fiscalía de Distrito del Condado de Riverside para su revisión.

La Fiscalía aún no ha publicado el informe; sin embargo, el PSPD publicó las conclusiones de su propia revisión administrativa.

El PSPD reconoció que la supervisión durante el evento no cumplió con los estándares esperados. De acuerdo con las recomendaciones de la Revisión Administrativa, los funcionarios del PSPD dijeron que ya han comenzado a implementar las siguientes reformas:

● Desarrollar una política clara para toda la ciudad que prohíba cualquier comportamiento de riesgo por parte de los agentes y los participantes del desfile.

● Limitar la velocidad de los vehículos policiales y de bomberos a menos de 15 millas por hora, salvo que se trate de una emergencia.

● Contratar a un supervisor de eventos especiales a tiempo completo para que se centre exclusivamente en la planificación de grandes eventos y la seguridad de las multitudes.

● Definir protocolos más claros para la comunicación entre el Sargento de Tráfico y los Agentes Motorizados durante grandes eventos.

● Capacitar de nuevo a toda la gerencia y supervisores sobre la Estructura de Comando de Incidentes, estableciendo políticas de comando y control más estrictas.

● Adoptar un nuevo Protocolo de Manejo de la Fatiga, garantizando que los agentes estén física y mentalmente aptos para el servicio, especialmente al gestionar operaciones de alto estrés o prolongadas.

“El departamento de policía está tomando medidas significativas no solo para reformar su forma de operar, sino también para reconstruir la confianza del público”, declaró Scott Stiles, Administrador Municipal.

El jefe Mills añadió: «Nos comprometemos a garantizar que un incidente como este no vuelva a ocurrir. El Departamento de Policía de Palm Springs mantiene su compromiso con la rendición de cuentas y la seguridad de nuestra comunidad».