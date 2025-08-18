Hombre de 54 años acusado de intento de violación cerca de Whitewater

Luis Medina

WHITEWATER, Calif. (KUNA) – Un hombre de 54 años fue arrestado tras ser acusado de intento de asesinato e intento de violación en la zona de Whitewater durante el fin de semana.

El incidente se reportó inicialmente el sábado aproximadamente a las 7:10 a. m. en la cuadra 60000 de Dillon Road.

“La víctima declaró que un sujeto armado con un cuchillo intentó violarla. Logró escapar y pedir ayuda”, informa la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside.

Los agentes localizaron al sospechoso en las cercanías.

El sospechoso se encuentra detenido en el Centro de Detención John Benoit en Indio, donde permanece bajo custodia bajo fianza de $1 millón. Enfrenta cargos de robo, intento de violación e intento de asesinato.

El sospechoso comparecerá ante el tribunal el miércoles en el Centro de Justicia Larson en Indio.

Manténgase al tanto de las novedades en Telemundo15.com