El Aeropuerto Internacional de Palm Springs añade un servicio directo a Charlotte

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – El Aeropuerto Internacional de Palm Springs añade nuevos vuelos directos de temporada a Charlotte, Carolina del Norte, a través de American Airlines.

El servicio se lanza el 20 de diciembre y operará todos los sábados hasta el 18 de abril de 2026. El servicio semanal operará en aviones Boeing 737-800 de American con 172 asientos.

Los directivos del PSP afirmaron que el servicio facilita el acceso de los viajeros a un potente centro de conexiones que conecta Palm Springs con docenas de ciudades de la Costa Este, el Medio Oeste e incluso con destinos internacionales.

“Esta nueva conexión refuerza nuestro impulso, añadiendo aún más acceso directo entre el Valle de Coachella y la Costa Este”, declaró Harry Barrett, Jr., Director Ejecutivo de Aviación del PSP. “Cada nueva ruta crea más oportunidades para nuestra comunidad, nuestros visitantes y nuestra economía”.

El anuncio llega en un momento de gran impulso para el PSP. El aeropuerto ya ha registrado cinco meses récord en 2025 y ha experimentado un crecimiento interanual de pasajeros en cada mes hasta la fecha. Solo en julio se registró un aumento del 11 % en comparación con 2024.

Los billetes ya están a la venta en aa.com.