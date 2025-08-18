Conclusiones de las reuniones de Trump con Zelensky y líderes europeos

Por Kevin Liptak, CNN

El presidente de EE.UU. Donald Trump sostuvo el lunes conversaciones organizadas apresuradamente con el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky y una serie de líderes europeos —algo poco común en la Casa Blanca— mientras busca negociar el fin de la guerra de Rusia en Ucrania.

La mayoría de los diplomáticos consultados por CNN no pudo recordar otro ejemplo de presidentes y primeros ministros que rompieran sus agendas para viajar de urgencia a Washington para conversaciones de emergencia.

Funcionarios europeos dijeron que la decisión de último minuto de venir a Washington reflejaba la urgencia que muchos líderes sienten de alinearse con Trump para poner fin a la guerra, pero también su preocupación de no quedar al margen.

Estas son las conclusiones del día:

El papel de Estados Unidos en las garantías de seguridad para Ucrania estuvo en el centro de las conversaciones del lunes. Los líderes europeos y Zelensky están ansiosos por saber qué recursos comprometerá Trump para asegurar que, una vez que se alcance un posible acuerdo de paz, Rusia no pueda reagruparse e intentar tomar más territorio en el futuro.

En la Oficina Oval con Zelensky, Trump no descartó enviar soldados estadounidenses a Ucrania para mantener la paz, un desarrollo significativo que podría facilitar que Zelensky acepte otros aspectos de un acuerdo propuesto.

Trump dijo que el tema de “quién hará qué” se discutiría con otros líderes europeos.

“El presidente Putin aceptó que Rusia aceptaría garantías de seguridad para Ucrania. Y este es uno de los puntos clave que debemos considerar, y lo vamos a considerar en la mesa”, dijo. “Soy optimista de que, colectivamente, podemos llegar a un acuerdo que disuada cualquier futura agresión contra Ucrania, y en realidad creo que no la habrá”.

Trump escribió en un mensaje final en Truth Social el lunes por la noche que las garantías “serían proporcionadas por los diversos países europeos, en coordinación con Estados Unidos”.

Aunque dijo que las naciones europeas liderarían cualquier garantía de seguridad, la aparente apertura de Trump a permitir soldados estadounidenses —“Va a haber mucha ayuda”, dijo— es una novedad.

Trump fue elegido en parte con la promesa de mantener a los soldados estadounidenses fuera de conflictos extranjeros, e incluso algunos miembros de su propia administración han abogado por un papel estadounidense mucho más reducido en la guerra de Ucrania.

Por supuesto, no se comprometió a nada el lunes. Pero el hecho de que no descartara la opción podría señalar un cambio de enfoque mientras busca el fin de la guerra.

Uno de los objetivos finales de Trump es reunir a Zelensky y Putin en la misma sala, junto con él mismo, para negociar el fin de la guerra. Al finalizar el día, Trump dijo que seguía trabajando para lograr ese objetivo, pero ofreció pocos detalles sobre cuán pronto podría suceder.

Mientras comenzaban las conversaciones del lunes, destacó la importancia de esa reunión.

“Puede que tengamos o no una trilateral. Si no tenemos una trilateral, entonces la lucha continúa, y si la tenemos, tenemos una buena oportunidad —creo que si tenemos una trilateral, hay una buena posibilidad de quizá terminarla”, dijo Trump.

Más tarde, Trump dijo que confiaba en que esa reunión se llevaría a cabo.

“Creo que es cuestión de cuándo, no de si”, dijo Trump.

Al concluir el día, Trump dijo que había comenzado a organizar una reunión entre Putin y Zelensky, junto con una segunda reunión con los dos y él mismo. Trump y Putin hablaron el lunes por la tarde, el presidente estadounidense pausó su reunión con Zelensky y los líderes europeos para hablar con él, dijeron fuentes a CNN.

Los líderes europeos no estuvieron presentes en esa conversación.

“Al concluir las reuniones, llamé al presidente Putin y comencé los preparativos para una reunión, en un lugar por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelensky”, escribió Trump en una publicación en Truth Social. “Después de esa reunión, tendremos una trilateral, que serían los dos presidentes, más yo”.

Trump no especificó cuándo se desarrollaría alguna de las reuniones; funcionarios estadounidenses han dicho que esperan que los encuentros puedan ocurrir pronto.

Aun así, Trump no dijo explícitamente que Putin haya aceptado tal reunión, y el líder ruso ha sido durante mucho tiempo el que se resiste a este tipo de conversaciones.

Más temprano, en la reunión multilateral del lunes, el presidente de Francia Emmanuel Macron, durante su turno para hablar frente a las cámaras, sugirió que un líder europeo también debería asistir.

“Creo que, como seguimiento, probablemente necesitaríamos una reunión cuadrilateral.

Porque cuando hablamos de garantías de seguridad, hablamos de toda la seguridad del continente europeo”, afirmó.

Parece poco probable que Trump acepte esa idea, al menos en el corto plazo, mientras trabaja para poner fin a la guerra. No mencionó la asistencia de otro líder a las reuniones en su publicación en redes sociales.

Aun así, el punto de Macron subraya lo que está en juego no solo para Ucrania en las conversaciones del lunes, sino también para el resto de Europa.

El cambio de Trump sobre la necesidad urgente de un alto el fuego inmediato en Ucrania sorprendió a los líderes europeos y marcó sus conversaciones del lunes.

Antes de su cumbre la semana pasada con el presidente de Rusia Vladimir Putin, Trump dijo que se sentiría decepcionado si las conversaciones no resultaban en un alto el fuego, y amenazó con consecuencias “severas” si no se lograba.

Pero al salir de Alaska la semana pasada, Trump dijo que ya no creía que un alto el fuego fuera necesario, y que quería pasar a negociar un acuerdo de paz definitivo. Y dijo que no estaba pensando en sanciones adicionales, que durante mucho tiempo había amenazado imponer a Rusia.

El cambio de postura fue una sorpresa para los europeos, ya que habían llegado a un acuerdo en una reunión virtual dos días antes de la cumbre de Trump con Putin de que el objetivo del presidente estadounidense sería un cese del fuego.

Pero sentado con los europeos el lunes, Trump dejó claro que había cambiado de opinión sobre lo que es realista.

“Obviamente, todos preferiríamos un alto el fuego inmediato mientras trabajamos en una paz duradera”, dijo. “Por el momento, eso no ocurrirá”.

El canciller alemán Friedrich Merz animó a Trump a reconsiderar.

“No puedo imaginar que la próxima reunión se lleve a cabo sin un alto el fuego”, dijo, refiriéndose a una posible reunión entre Trump, Putin y Zelensky. “Así que trabajemos en eso”.

Trump desestimó la idea.

“Si podemos lograr un alto el fuego, genial”, dijo.

El ambiente dentro de la Oficina Oval para la reunión de Zelensky fue mucho más cordial que la explosiva disputa que se vivió en febrero, la última vez que el líder ucraniano estuvo en la sala con Trump.

Quedó claro que la parte ucraniana puso mucha atención en asegurar que las conversaciones no se descarrilaran. Zelensky llegó con una carta de su esposa para Melania Trump, y elogió la carta de la primera dama estadounidense la semana pasada a Putin sobre los niños que sufren durante la guerra.

Después de que el vicepresidente J. D. Vance acusara a Zelensky de ser desagradecido durante la reunión de febrero, el líder ucraniano dijo la palabra “gracias” cuatro veces en los primeros 10 segundos de sus breves comentarios del lunes.

“Gracias por la invitación, y muchas gracias por sus esfuerzos, esfuerzos personales, para detener las muertes y detener esta guerra. Gracias por aprovechar esta oportunidad, muchas gracias a su esposa”, dijo.

Y Zelensky vistió un traje, aparentemente una concesión al descontento de Trump por el uniforme militar que usó en la última reunión. Los dos líderes incluso bromearon sobre su atuendo el lunes.

A diferencia de febrero, la delegación de Trump se mantuvo en silencio durante la reunión del lunes. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff estuvieron todos en el sofá de la Oficina Oval para la reunión.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.