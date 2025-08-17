Sin estrellas y con un tercio del presupuesto de los Dodgers: ¿cuál es el secreto de los Brewers, la sensación de la MLB?

Por Issy Ronald

Entre los equipos de béisbol que suelen destacar esta temporada, hay un nombre muy inesperado.

Los Brewers de Milwaukee tienen algunos jugadores jóvenes prometedores, pero no verdaderas estrellas, y su nómina es la décima más baja de los 30 equipos de las Grandes Ligas, aproximadamente un tercio de lo que pagan los Dodgers de Los Ángeles.

Sin embargo, son el equipo más en racha de la MLB en este momento, frecuentemente están en la cima de los rankings de rendimiento y tienen un récord de la franquicia de 14 victorias consecutivas, sellada con una victoria por 6-5 contra los Reds de Cincinnati en un juego de 11 entradas el sábado. Desde los Mariners de Seattle en 2022 que ningún equipo de la MLB había disfrutado de una racha ganadora tan larga.

Y, como corresponde a este equipo, ocho de ellas son victorias de remontada, una rareza entre los equipos que han registrado 14 victorias consecutivas.

Ahora tienen un récord de 78-44 con una ventaja de nueve juegos sobre los Cubs de Chicago en la División Central de la Liga Nacional y ocho juegos más que los Dodgers y los Phillies de Filadelfia, los siguientes mejores equipos de la Liga Nacional.

Este éxito no es del todo nuevo para los Brewers: han llegado a la postemporada en seis de las últimas siete temporadas, pero sus recientes hazañas récord y su ascenso hasta convertirse en el equipo más en racha del béisbol han centrado la atención nacional en el equipo heterogéneo de Milwaukee.

Entonces, si no tienen grandes estrellas ni una gran fortuna, ¿cómo están logrando semejante racha?

Esta racha representa un cambio notable desde el inicio de la temporada, cuando los Brewers fueron barridos por los Yankees de Nueva York y se proyectaba que serían un equipo con más derrotas que victorias durante el año.

Aun así, aunque gran parte de su cuerpo de lanzadores ha regresado de lesiones desde marzo y abril, los Brewers no han podido contar con un bateador potente.

Incluso después de perder por lesión a Jackson Chourio, uno de sus mejores bateadores jóvenes de la temporada, cuando jugaron contra los Nacionales de Washington a principios de este mes, los nueve jugadores titulares conectaron un hit, la octava vez que esto sucede esta temporada, la mayor cantidad en la liga.

“Todos contribuyen cada noche”, dijo el novato Isaac Collins. “Es un jugador nuevo cada noche… del uno al nueve simplemente estamos haciendo el trabajo, lanzando un lanzamiento a la vez. Y quien sea que tenga que intervenir, está cumpliendo con nosotros”.

Aunque los titulares en los medios suelen estar dominados por los grandes bateadores, los Brewers sobresalen en otras áreas. Corren con fuerza, defienden con fuerza, evitan carreras y son el segundo mejor equipo de la MLB en robo de bases.

El mánager Pat Murphy simplemente atribuye el éxito de su equipo a un grupo de “jugadores promedio que juegan duro”.

“No creo que sea una fórmula secreta. Ciertamente no soy yo. Es solo que este es el grupo con el que estamos. No vamos a gastar mucho dinero, no fichamos a nadie en la temporada baja. No gastamos dinero. Perdimos dinero”.

“Así somos. Seamos auténticos al respecto. No vamos a fichar a los agentes libres. Si jugamos así, tal vez tengamos una oportunidad, tal vez no”.

Si bien Murphy puede intentar restarle importancia a su rol, es su personalidad y su enfoque en el reclutamiento lo que sobresale en la organización de los Brewers.

Exentrenador de béisbol universitario en Arizona State, Murphy siempre buscaba reclutar “Life Savers naranjas”, como los describió una vez en una entrevista con el Milwaukee Journal Sentinel, en referencia a los populares dulces.

“¿Qué es lo primero que haces cuando recibes un paquete de Life Savers?”, preguntó Murphy. “Lo abres y coges los rojos. A todos les gustan los rojos. Nadie quiere los naranjas. Siempre tuve la teoría de que me gustaban los Life Savers naranjas”.

A diferencia de muchos otros equipos de mercados pequeños, los Brewers no se basan en reclutar y desarrollar jugadores; solo cuentan con siete jugadores locales en su plantilla actual de 26 hombres.

En cambio, 13 jugadores de su plantilla han sido adquiridos en canjes, la tercera cifra más alta de la liga, solo por detrás de los Tampa Bay Rays y los Seattle Mariners, siguiendo la teoría de Murphy de los “Life Savers naranjas”.

Se han acostumbrado a detectar el potencial no realizado en otras posiciones, ya sea en alguien como Andrew Vaughn (la tercera selección del Draft de 2019, quien no había logrado impresionar mucho en los Chicago White Sox), el lanzador Quinn Priester, quien tuvo un 6,46 de promedio de carreras limpias (ERA) en algunos momentos al principio de su carrera, o incluso Isaac Collins, quien fue seleccionado en la novena ronda del draft por los Colorado Rockies en 2019 antes de jugar en las ligas menores con los Brewers.

Todos ellos se han convertido en una pieza clave para los Brewers. El porcentaje de Collins en la base es el undécimo más alto de la liga y bien podría ser nombrado Novato del Año de la Liga Nacional a sus 28 años. Priester ahora tiene una efectividad de 3,48 ERA, mientras que Vaughn se ha convertido en una pieza clave de la alineación de los Brewers.

Muchos de los jugadores que los Brewers han adquirido mediante intercambios son jóvenes y aún tienen ganas de demostrar su valía.

Comparten el quinto orden de bateo más joven de la MLB esta temporada, tras desprenderse de veteranos como Devin Williams y Willy Adames durante la pretemporada.

Chourio, su estrella emergente de 21 años, se convirtió el año pasado en el jugador más joven en tener una temporada de 20-20. Ha mantenido esa racha esta temporada, bateando .276 con 17 jonrones y una racha de 20 juegos bateando entre el 2 y el 27 de julio.

Mientras tanto, el lanzador novato Jacob Misiorowski, quien maneja una recta que alcanza velocidades de hasta 166 km/h, también se ha consolidado como un talento impresionante. Aunque tuvo dificultades en su regreso de la lesión el viernes, tuvo una efectividad de 2,70 ERA con 47 ponches y 14 bases por bolas en sus siete aperturas antes de lesionarse.

Con jugadores como Misiorowksi y Chourio demostrando su valía y Murphy al mando, los Brewers parecen capaces de llegar lejos en la postemporada.

