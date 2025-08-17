Muere el actor británico Terence Stamp, estrella de “Superman” y símbolo del movimiento Swinging London, a los 87 años

Por Lianne Kolirin, CNN

El actor británico Terence Stamp, quien se convirtió en sinónimo del movimiento cultural Swinging London en la década de 1960, murió a los 87 años, informó este domingo su familia, según Reuters.

Stamp alcanzó la fama al interpretar el papel estelar en la película de 1962 “Billy Budd”. El drama en blanco y negro, dirigido y también protagonizado por Peter Ustinov, le valió una nominación al Óscar como mejor actor de reparto, la única candidatura de su extensa carrera.

Posteriormente protagonizó varias películas en los años 60, entre ellas la adaptación de John Schlesinger de “Far From the Madding Crowd” y la primera película de Ken Loach, “Poor Cow”.

Stamp nació en el East End de Londres el 22 de julio de 1938, hijo de Ethel y Thomas, un marino mercante. Desde orígenes humildes, llegó a consolidarse como estrella a miles de kilómetros de Hollywood.

En una entrevista de 2013 con el British Film Institute (BFI), Stamp reveló que su padre trató de disuadirlo de seguir una carrera en el espectáculo.

“Él creía genuinamente que gente como nosotros no hacía cosas como esa”, dijo. Pero su madre, añadió, “disfrutaba cada segundo de ello”.

“En retrospectiva, mi madre debió de querer siempre que lo hiciera y debió de desear haber podido apoyarme más. Pero mi papá era la cabeza de la familia y nunca supe realmente qué pensaba de eso, porque era de esa generación”, relató.

“Era marino mercante, paleaba carbón, y en esos estrechos espacios de vivienda cualquier muestra de emoción habría sido considerada insoportablemente ostentosa.”

Stamp se convirtió en una de las figuras más destacadas del Londres de los años 60, vinculado sentimentalmente con la modelo Jean Shrimpton y las actrices Julie Christie —su compañera en “Far From the Madding Crowd”— y Brigitte Bardot.

Su único matrimonio fue en 2002, con una farmacéutica australiana 35 años menor que él, pero duró apenas seis años, según The Guardian.

Stamp compartió habitación con el también actor Michael Caine, quien en ese entonces también era una estrella en ascenso. Sin embargo, con el tiempo perdieron contacto, según contó en una entrevista con el diario The Guardian en 2015.

“Simplemente tomamos caminos diferentes. Lo entiendo: en muchos sentidos él era mucho más maduro que yo”, dijo sobre Caine, cinco años mayor. “Caine me dio todos mis primeros valores, como asegurarme de hacer buenos trabajos, esperar las cosas correctas; y en cuanto se alejó hizo exactamente lo contrario. Pasó de una película a otra”.

Tras unos años lejos de la pantalla, Stamp apareció en el éxito de taquilla de 1978 “Superman” como el adversario del superhéroe, el general Zod. Retomó el papel del villano de cómic en la secuela dos años después.

Irónicamente, más de dos décadas después Stamp interpretó con su voz al padre de Superman, Jor-El, en la serie de televisión“Smallville”.

Su amplia trayectoria también incluyó su papel como la drag queen Bernadette en la comedia australiana de los años 90 “The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert”.

Sobre su carrera ecléctica —que incluyó roles en “Wall Street” y “The Adjustment Bureau”— dijo al Guardian que no tenía ambiciones y agregó: “He tenido malas experiencias y cosas que no funcionaron; a veces mi amor por el cine se reduce, pero luego resurge.

“Nunca tengo que darme ánimos ni exigir un gran salario para levantarme de la cama por la mañana. He hecho trabajos malos, porque a veces no tenía con qué pagar la renta. Pero cuando lo he tenido, he querido hacer lo mejor posible”.

