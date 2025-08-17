Jorge “Tuto” Quiroga, el expresidente que busca hacer cumbre y volver al poder en Bolivia

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

A 24 años de haberse convertido en uno de los presidentes más jóvenes de la historia de Bolivia y luego de tres intentos fallidos, Jorge Quiroga busca retornar a la cima del Ejecutivo. El candidato de la alianza Libertad y Democracia (que compite con el nombre Libre) mantiene su imagen de tecnócrata que apuesta por la apertura económica, los mercados internacionales, el control del gasto y la modernización del Estado.

“Tuto”, como es conocido popularmente, integró el elenco estable de la oposición de derecha durante las dos décadas casi ininterrumpidas del Movimiento al Socialismo (MAS). Este domingo, avanzó a la segunda vuelta del 19 de octubre, en la que se medirá con el primer lugar de la primera vuelta, Rodrigo Paz Pereira.

Nacido en Cochabamba en 1960, Quiroga estudió ingeniería industrial en Texas y realizó una maestría en Administración de Empresas. Además, trabajó en la multinacional IBM y volvió a Bolivia en 1988.

Fue breve su paso por el sector privado de su país previo al salto a la política. Quiroga se unió a Acción Democrática Nacionalista (ADN), el partido fundado por el dictador Hugo Banzer y con el que intentaba conseguir el hito de regresar al poder por las urnas.

Su primer cargo fue como subsecretario en el Ministerio de Planeamiento, en 1989, pero fue cobrando mayor relevancia y solo tres años después, antes de cumplir los 32, ya era ministro de Finanzas en el gobierno de Jaime Paz Zamora (padre de Rodrigo Paz). También a nivel partidario fue escalando. Dirigió la campaña presidencial de 1993 de ADN y en 1995 fue nombrado subjefe nacional del partido.

Para los comicios de 1997, Banzer —en su sexta postulación— lo eligió como su compañero de fórmula y así llegó al Palacio Quemado como el vicepresidente más joven de la historia del país. Pero el militar no llegó a terminar su mandato por motivos de salud y renunció en 2001, con lo que Quiroga juró en el cargo a los 41 años. “Asumo la Presidencia en circunstancias inéditas y dramáticas”, dijo en su primer discurso.

En un contexto económico adverso, propuso una férrea política fiscal y medidas de emergencia para la generación de empleo en el llamado “Plan Tuto”, con poco tiempo para mostrar resultados. Además, destaca que durante la gestión de Banzer y la suya Bolivia alcanzó la erradicación de decenas de miles de hectáreas de cultivo de coca.

Tras dejar el cargo, Quiroga se postuló en 2005 y alcanzó el 28 % de los votos, pero perdió frente al 53 % de Evo Morales.

En esa campaña mostró en los Andes una de sus grandes pasiones: escalar montañas. Ha subido varias veces nevados de más de 6.000 metros e incluso insinuó que tenía como objetivo coronar el Everest. Pero desde entonces la meta que no ha perdido de vista es retornar al poder: volvió a ser candidato en 2014 (con el 9 %) y en 2020 (se retiró antes de la votación por bajas expectativas).

Fueron años de intensas críticas al Gobierno de Morales, y apoyó un referéndum revocatorio contra el presidente en 2008. Luego, Quiroga fue enjuiciado en 2009 por difamación, tras criticar a un banco estatal por un caso de corrupción, y tuvo una sentencia inicial de dos años de prisión, que luego fue anulada. El caso fue reabierto a principios de año, lo que el político calificó como un intento de inhabilitación.

Entre los principales cuestionamientos, Quiroga rechazó los vínculos con los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, países a los que ha calificado en varias oportunidades como dictatoriales. El expresidente ha participado además como conferencista en diversos foros liberales junto a otros exmandatarios de la región que se oponen a regímenes autoritarios.

En la crisis política de 2019, Quiroga rechazó que se trate de un golpe de Estado, como denunciaba el masismo tras la renuncia de Morales. La entonces presidenta interina Jeanine Áñez lo nombró delegado especial ante la comunidad internacional, para afianzar las relaciones exteriores del gobierno de transición.

Frente a las críticas en la actual campaña que destacan su pasado junto a Banzer, Quiroga lo calificó como un “gobernante de facto que construyó la democracia”, según declaró a El Deber.

Con la etiqueta #CambioRadical en sus publicaciones en redes, Quiroga propone en su programa de gobierno una reactivación de la producción, la digitalización del Estado, políticas sociales con énfasis en la educación y reformas institucionales que aseguren la independencia de la Justicia.

“Soy un hombre de libertad, de libre comercio”, dijo días atrás en entrevista con CNN. Se posicionó en contra de los aranceles de Estados Unidos y afirmó que buscaría firmar sus propios acuerdos comerciales con Europa, países de Asia y de la región.

Consultado sobre si usaría la motosierra como el presidente de Argentina, Javier Milei, respondió que utilizaría “motosierra, machete, tijera y todo lo que encuentres” para aplicar “un recorte dramático de lo que eroga el Estado en bienes y servicios”.

Apoyado en su perfil técnico, no ha logrado despejar la imagen de elitista que le achacan sus adversarios. En su cierre de campaña en El Alto, dijo: “Ustedes votan por mí, me hacen presidente, vamos a ir a agradecerle a Dios todopoderoso llegando a la cima del Huayna Potosí”. Esta vez, Quiroga se ve con más posibilidades que en sus intentos previos para llegar a lo más alto.

