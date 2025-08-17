“50.000 muertos en Gaza son necesarios” para futuras generaciones, dice exjefe de inteligencia israelí en grabación filtrada

Por Oren Liebermann, CNN

En grabaciones de audio filtradas, se puede escuchar al exjefe de inteligencia militar israelí diciendo que la muerte de decenas de miles de palestinos en Gaza es “necesaria y requerida para las futuras generaciones”.

“Por todo lo que pasó el 7 de octubre, por cada una de las personas del 7 de octubre, 50 palestinos deben morir”, dijo el mayor general Aharon Haliva, de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en las grabaciones publicadas el viernes por el canal de noticias israelí Channel 12. “Ya no importa si son niños”.

“El hecho de que ya haya 50.000 muertos en Gaza es necesario y requerido para las futuras generaciones”, dijo Haliva en las grabaciones.

No está claro cuándo hizo esas declaraciones, pero el número de muertos en Gaza superó los 50.000 en marzo.

“No hay opción —de vez en cuando, necesitan una Nakba para sentir el precio”, dijo Haliva. La Nakba, o “catástrofe” en árabe, es un evento fundamental en la historia palestina cuando aproximadamente 700.000 palestinos huyeron o fueron expulsados de sus hogares por grupos armados judíos, en 1948, durante el establecimiento del Estado de Israel.

Haliva era jefe de inteligencia militar israelí el 7 de octubre de 2023, cuando Hamas lanzó ataques en el sur de Israel en los que murieron 1.200 personas y otras 250 fueron secuestradas. Renunció a su cargo en abril de 2024 por su “responsabilidad de liderazgo”, convirtiéndose en el primer alto oficial de las FDI en hacerlo.

Las extensas grabaciones parecen provenir de largas conversaciones con Haliva, pero Channel 12 no identifica a la persona con la que habla el oficial retirado. La afirmación central de Haliva a lo largo de las grabaciones es que las Fuerzas Armadas de Israel no son la única organización responsable de los fallos que condujeron al 7 de octubre.

Él culpa al liderazgo político de Israel y al Shin Bet, el servicio de seguridad interna, por creer que Hamas no llevaría a cabo un ataque.

En una declaración para Channel 12 de Israel, Haliva dijo que las grabaciones fueron dichas en un “foro cerrado, y solo puedo lamentarlo”.

Llamó a las grabaciones “fragmentos de cosas parciales, que no pueden reflejar el cuadro completo, ciertamente cuando se trata de cuestiones complejas y detalladas, la mayoría de las cuales son altamente clasificadas”.

Israel se enfrenta a críticas crecientes por la guerra en Gaza y sus nuevos planes de ocupar la Ciudad de Gaza. La semana pasada, el primer ministro de Nueva Zelandia, Christopher Luxon, dijo que el líder israelí, Benjamin Netanyahu, había “perdido el rumbo” y que la toma de la Ciudad de Gaza sería “totalmente, totalmente inaceptable”.

El viernes, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, dijo en una entrevista con el periódico Jyllands-Posten que “Netanyahu ahora es un problema en sí mismo”.

En una declaración, Hamas condenó los comentarios de Haliva y dijo que la grabación de audio “confirma que los crímenes contra nuestro pueblo son decisiones de alto nivel y política oficial de la dirigencia política y de seguridad del enemigo”.

Un informe de una Comisión Especial de las Naciones Unidas publicado el pasado noviembre concluyó que la conducta de Israel en Gaza “es coherente con las características de genocidio”. El mes pasado, dos grupos israelíes de derechos humanos también acusaron a Israel de cometer genocidio en Gaza. Las Fuerzas Armadas de Israel dijeron que la conclusión era “totalmente infundada”.

Israel ha negado repetidamente las acusaciones de genocidio, afirmando que actúa de acuerdo con el derecho internacional.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.