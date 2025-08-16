Fuga de ácido provoca cierre del Centro Acuático de Yuma

Michelle Leal

YUMA, Ariz. (T3) – Un incidente químico en el Centro Acuático de Yuma movilizó durante horas a equipos de emergencia este viernes por la mañana. Una fuga de ácido muriático provocó el cierre temporal de la instalación y afectó la práctica de natación de un equipo escolar.

El Departamento de Bomberos de Yuma informó que la emergencia se reportó alrededor de las 3:30 a.m., cuando personal de mantenimiento detectó el derrame. “Movilizamos nuestros recursos y equipo de materiales peligrosos a la escena. Las primeras unidades en llegar confirmaron que había una fuga y un derrame de ácido muriático”, señaló Alvin Ludtke, portavoz de la corporación.

Las labores de contención se extendieron por aproximadamente seis horas. Un trabajador de la alberca fue trasladado al hospital como medida de precaución, y el área permanecerá cerrada hasta que concluyan las labores de limpieza y neutralización.

El cierre también impactó al equipo de natación de Yuma Catholic High School. Su entrenador, Brock Amon, explicó que cancelaron dos días de práctica y que esperan no verse muy afectados, ya que la temporada apenas comienza. “Si el cierre termina siendo más largo, tendremos que buscar la manera de adaptarnos… por ahora, tenemos el tiempo a nuestro favor”, dijo.

De acuerdo con Bomberos, el uso de ácido muriático es común en centros acuáticos para el mantenimiento del agua, pero se trata de una sustancia altamente corrosiva. La causa del derrame sigue bajo investigación.

“Entrenamos muy bien a nuestro personal para manejar este tipo de situaciones… no es un tema de cantidad, sino de que es una sustancia peligrosa. La pregunta es: ¿cuál es la amenaza para la vida, el público, la propiedad y el medio ambiente? Y eso lo tomamos muy en serio”, añadió Ludtke.

Autoridades aseguran que la situación está bajo control, pero el centro acuático seguirá cerrado hasta que todas las pruebas de seguridad confirmen que no existe riesgo para usuarios ni empleados.