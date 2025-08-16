En Alaska, Trump le regala a Putin más tiempo para desgastar a Ucrania

Análisis por Nick Paton Walsh, CNN

No fueron los aplausos, ni la alfombra roja, ni el paseo en la Bestia, ni hablar primero en el podio, los mayores regalos ofrecidos a Vladimir Putin en la cumbre de Alaska. El mayor favor del presidente Donald Trump a su homólogo ruso fue el tiempo.

El éxito o fracaso ruso en la línea del frente se medirá en cuestión de semanas. Putin tiene hasta mediados de octubre, hasta que el clima se calme, el terreno se ablande y los avances se dificulten. Eso es un total de dos meses. Sus fuerzas están a punto de convertir los microavances, dolorosamente graduales y costosos, en “pueblos de la nada” en el este de Ucrania en una ganancia más estratégica.

Casi todos los días, cae otro asentamiento. Las sanciones secundarias con las que Trump ha amenazado —que penalizarían a quienes compran petróleo y gas ruso— y de las que ahora se ha retractado en dos ocasiones, no detendrán el esfuerzo bélico de Putin este año. Pero claramente han ejercido presión, mediante llamadas de los líderes de la India y China, y puede que lo hayan llevado a aceptar la invitación de reunirse con Trump en Alaska, donde fue recibido con tanta amabilidad.

Putin no quiere mantener un esfuerzo bélico prolongado bajo la presión económica de sus dos principales clientes energéticos y patrocinadores efectivos, quienes a su vez deben soportar las consecuencias de los aranceles de Estados Unidos. Por eso, tiene prisa en el campo de batalla, pero es angustiosamente lento en la mesa de negociaciones.

Los instintos de Trump evaluaron correctamente esa realidad en Anchorage, su expresión de dolor desmentía las afirmaciones positivas de los funcionarios rusos y estadounidenses sobre lo bien que había ido la reunión. Llevarse bien con otro presidente al que has recibido con aplausos y una limusina no es un progreso diplomático. Y él quizás lo sabía.

En realidad, Alaska no fue tan mal para Kyiv como podría haber sido. Los ucranianos tuvieron que soportar una breve lección de historia revisionista por parte de Putin en el podio, y la desagradable repetición de cómo Ucrania y Rusia son naciones “hermanas”, a pesar de la muerte nocturna de civiles ucranianos por parte de Moscú en ataques aéreos. Pero hubo dos aspectos positivos para Kyiv.

En primer lugar, Trump y Putin no improvisaron apresuradamente un acuerdo de paz descabellado, inmobiliario, con mapas, que careciera de detalles y estuviera cargado de ventajas para Moscú, como algunos temían. Ocurrió lo contrario: no se llegó a ningún acuerdo.

La segunda ganancia para Ucrania es que la naturaleza intransigente de Putin —a pesar de toda la adulación de Trump— quedó ampliamente expuesta. Trump parecía taciturno: sin almuerzo, sin preguntas de la prensa, sin aceptar una invitación a Moscú, e incluso sugirió, en una entrevista con Fox News, que —de todas las cosas— lamentaba no haber aceptado hablar con el presentador Sean Hannity. Al final, aparentemente Trump no quería estar allí, y puede que Putin haya cometido un error al hacerlo sentir así.

No obstante, la evolución del pensamiento de Trump no es del todo beneficiosa para el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Lo más importante es la evaporación repentina de la exigencia de un alto el fuego. Era la base del pensamiento europeo y ucraniano la semana pasada, e incluso se coló en los argumentos de Trump antes de Alaska. Pero Putin nunca ha querido uno, ya que detendría sus avances militares.

Así, a partir del sábado por la mañana, la exigencia se desvaneció y el enfoque se ha centrado en un acuerdo de paz rápido y duradero. No existe tal cosa; un acuerdo duradero podría tardar semanas en formularse, e incluso mucho más. Pero los líderes europeos se retractaron de su exigencia de alto el fuego en su declaración conjunta del sábado y Zelensky incluso dijo que “las muertes deben parar lo antes posible” en vez de condicionar más conversaciones a un alto el fuego.

Trump también tomó cualquier mal acuerdo que Putin propusiera y lo convirtió en presión sobre la víctima resiliente: Kyiv. Zelenski decidiría qué hacer a continuación, y Trump lo instó a aceptar el acuerdo.

El acuerdo propuesto, según lo que sabemos, parece potencialmente perjudicial para Ucrania. Un funcionario europeo le dijo a CNN que Putin había insistido en sus demandas de control de toda la región del Donbás, algo política y prácticamente imposible para Zelensky de conceder, y que él ya ha rechazado. Esta exigencia, casi maximalista, surgió después de la reunión del enviado especial de EE.UU., Steve Witkoff, en el Kremlin a principios de este mes, con una consiguiente confusión sobre si esta exigencia significaba que Putin había renunciado a reclamar el resto de las regiones de Jersón y Zaporiyia, ahora parcialmente ocupadas por fuerzas rusas.

Sin embargo, Putin es un pragmático, estudiado y paciente. Puede tomar lo que pueda ahora y luego volver por el resto. No tiene ciclos electorales de los que preocuparse, dado su control sobre el país, aunque probablemente sabe que su economía sobrecargada e hipermilitarizada no puede seguir así indefinidamente.

En sus comentarios posteriores a las conversaciones, Putin se mantuvo firme en que se deben solucionar las que él considera las “causas fundamentales” del conflicto, que anteriormente incluían la existencia de Ucrania como estado soberano y la expansión de la OTAN hacia el este desde el final de la Guerra Fría y en la “paz” para Ucrania, que en la práctica significa su rendición y más civiles muertos. Incluso instó ominosamente a los europeos y a Ucrania a no interponerse en el camino de cualquier propuesta que él hubiera presentado a Trump.

Trump no ha caído completamente en este juego. Su reunión del lunes en la Oficina Oval con Zelensky probablemente revelará una evolución en su relación, y en la visión de Trump sobre Putin, desde su desastroso enfrentamiento de febrero. Será otro momento en el que, sea lo que sea que escuche Zelensky, habrá viajado con solo una opción disponible: asentir y mostrarse cordial. Pero Kyiv tiene ahora a las numerosas filas de líderes europeos hablando por teléfono con Trump, y Trump quizás es consciente de que ellos son mejores aliados para él de lo que Putin ha sido.

El problema para Ucrania no es cómo se desarrolla el circo de la diplomacia, sino los horrores fuera de la carpa. El tiempo que probablemente tomaría reunir a las partes para nuevas conversaciones podría ser todo lo que Putin necesita en el campo de batalla para lograr un cambio real.

Las próximas semanas son el avance lento que Putin desea: primero, tensión entre Trump y Zelensky, seguida de presión europea sobre Trump para que ceda ante Zelensky, seguida de estancamiento incómodo y técnico sobre una reunión trilateral entre Trump, Putin y Zelensky.

Putin solo tiene que alegar conflictos de agenda o de ubicación durante una semana para ganar aún más tiempo.

Luego, una reunión trilateral, si es que ocurre, solo corre el riesgo de repetir el ciclo: Putin hace demandas irrazonables que sabe que Ucrania no puede aceptar, Trump presiona a Zelensky para que las acepte y así sumar puntos rápidamente, y los líderes europeos presionan a Trump para que recuerde que la seguridad de Ucrania también es la suya. Y así sucesivamente.

Tiempo. Putin lo necesita para conquistar. Trump odia perderlo sin sumar puntos. Las fuerzas de Zelensky no lo tienen. Los líderes europeos esperan que erosione la capacidad económica de Rusia para luchar.

Mucho ha pasado desde que Trump llegó al poder prometiendo terminar la guerra en 24 horas, y aunque es claramente más sabio que Putin que en febrero, poco ha cambiado en cuanto a las duras dinámicas y demandas de esta guerra.

