Dos bebés prematuros mueren en Italia por presunta contaminación con detergente para platos

Por Barbie Latza Nadeau, CNN

Se abrió una investigación penal después de que dos bebés prematuros murieran con pocas horas de diferencia durante la noche del 12 al 13 de agosto en el Hospital San Maurizio, en la ciudad de Bolzano, en el norte de Italia, informaron las autoridades.

Ambos bebés, que nacieron hace tres semanas —uno en la semana 23 de gestación y el otro en la semana 27—, fueron diagnosticados con una infección causada por la bacteria Serratia marcescens, un microbio común que solo es peligroso para personas con condiciones de salud comprometidas. Los recién nacidos pesaban alrededor de 700 gramos cada uno.

Según Josef Widmann, director médico de la Autoridad Sanitaria del Tirol del Sur, la bacteria ha sido vinculada al detergente para lavar platos utilizado en el hospital. Widmann informó en una conferencia de prensa el jueves que se ha retirado todo el detergente industrial utilizado en el sistema hospitalario de Bolzano.

“Además de los graves problemas derivados de su extrema prematuridad, a ambos niños se les diagnosticó una infección por Serratia marcescens, una bacteria ampliamente presente en el ambiente, en el agua, el suelo, las plantas, los animales y los humanos, entre otros”, dijo Widmann. “Esta bacteria es generalmente inofensiva para personas sanas; sin embargo, para bebés muy prematuros, la infección es potencialmente letal”.

La doctora Monika Zaebisch, directora médica del hospital, señaló que la institución ha dejado de aceptar bebés prematuros de alto riesgo en su unidad neonatal durante la investigación. El hospital está trasladando a 10 bebés de alto riesgo que estaban en la misma sala que los recién nacidos fallecidos a otra sala para asegurar que no estén expuestos a materiales contaminados.

“En el hospital de Bolzano hemos implementado todas las medidas preventivas para evitar la transmisión de bacterias”, dijo Zaebisch el jueves. “El personal de la sala sigue estrictamente las medidas de higiene. Lamentablemente, estos dos casos no pudieron evitarse. El 12 de agosto decidimos no aceptar más partos de alto riesgo. Hemos acordado con el hospital de Trento que ellos recibirán a los bebés prematuros para que ningún niño esté expuesto a riesgos”.

El director del hospital, Pierpaolo Bertoli, indicó que la infección fue identificada en ambos bebés cuando comenzaron a mostrar síntomas.

“Lamentablemente, los bebés desarrollaron sepsis, que resultó ser mortal”, dijo el jueves. “La presencia de esta bacteria no es inusual, ya que representa un riesgo constante para las unidades de cuidados intensivos neonatales, no tanto por el tipo de bacteria, sino por la particular vulnerabilidad de estos pequeños pacientes debido a su sistema inmunológico inmaduro”.

La Unidad Nacional Anticorrupción de los Carabinieri (NAS, por sus siglas en inglés) está investigando el caso y la Fiscalía de Bolzano determinará si ordena autopsias a los bebés para decidir si corresponde presentar cargos por negligencia médica u homicidio involuntario.

La tragedia ocurre semanas después de que tres personas murieran por presunto envenenamiento por botulismo en el sur del país.

