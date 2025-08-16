Detienen a un hombre tras la suspensión del partido inaugural de la Premier League por acusaciones de abuso racista

Por Thomas Schlachter y David Close, CNN

Un hombre de 47 años fue detenido después de que el partido inaugural de la temporada de la Premier League, disputado el viernes, se detuviera brevemente debido a denuncias de abuso racista, informó la policía local este sábado.

“Hemos detenido a un hombre tras reportes de que se dirigieron insultos racistas al jugador del Bournemouth, Antoine Semenyo, durante el partido de su equipo contra el Liverpool en Anfield el viernes 15 de agosto”, indicó la policía de Merseyside en un comunicado.

“La identidad del sospechoso fue confirmada y fue retirado del estadio tras la denuncia”, señaló.

En el minuto 26 del partido, las imágenes de la transmisión mostraron a un aficionado interactuando con Semenyo mientras el delantero iba a recoger el balón para un saque de banda. Se puede ver al aficionado gritando y señalando al jugador justo antes de que el ghanés reanudara el juego.

Poco después, el partido se suspendió temporalmente mientras los entrenadores de ambos equipos y algunos jugadores se reunieron con el árbitro, Anthony Taylor, en el área técnica, aparentemente para discutir el incidente entre el aficionado y el jugador.

El sábado, Semenyo publicó un comunicado en X diciendo que la noche “se quedará conmigo para siempre, no por las palabras de una persona, sino por cómo toda la familia del fútbol se unió”.

El delantero de 25 años agradeció tanto a sus compañeros del Bournemouth como a los jugadores del Liverpool, así como a los árbitros, por la forma en que reaccionaron. Luego marcó los dos goles de su equipo, aunque los “Cherries” finalmente cayeron 4-2.

“Marcar esos dos goles fue como hablar el único idioma que realmente importa en la cancha”, añadió Semenyo. “Por esto juego: por momentos como estos, por mis compañeros, por todos los que creen en lo que este hermoso deporte puede ser”.

“El abrumador apoyo recibido de todo el mundo del fútbol me recuerda por qué amo este deporte. Seguimos adelante, juntos”.

La Federación Inglesa de Fútbol (FA, por sus siglas en inglés) también emitió un comunicado tras el incidente, señalando que la organización estaba “preocupada” por la presunta “discriminación desde una zona de la grada” y se comprometió a trabajar con las autoridades, ambos clubes y los árbitros para “esclarecer los hechos y garantizar que se tomen las medidas adecuadas”.

