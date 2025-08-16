2025 está siendo un gran año para el cine de terror: las mejores películas que se han estrenado

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

En Hollywood, los gustos cambian con los años. Ya los westerns y los musicales no dominan las carteleras, desplazados recientemente por películas de superhéroes. Pero un género parece resistir las modas: el cine de terror, siempre reinventándose desde los monstruos clásicos como “Frankenstein” y “Drácula” en la década de 1930 a clásicos más recientes como “The Conjuring” y “Get Out”, entre otros.

Este 2025 está resultando prolífico en películas de terror que sostienen el interés del público. El caso más reciente es “Weapons”, cinta que, según el sitio web especializado Box Office Mojo, ocupó el primer lugar en la taquilla de EE.UU. el fin de semana del 8 al 10 de agosto, con US$ 43,5 millones.

El periodista y crítico Juan Carlos Arciniegas escribió en su reseña sobre “Weapons” en CNN en Español que “es tan entretenida como muchos la están describiendo en redes sociales. Y sí, su naturaleza indica que provocará angustia entre los más vulnerables al horror, pero también —como se ha dicho por ahí— reirán a carcajadas con sus momentos más disparatados, quizá no acostumbrados para películas de este tipo”.

A continuación presentamos una lista de las películas de terror más destacadas este 2025:

Escrita y dirigida por Zach Cregger, “Weapons” cuenta, según el sitio web Internet Movie Database (IMDb), con un elenco de actores prestigiosos, que no suele asociarse con películas de terror, como Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich y Amy Madigan. Su trama está compuesta por varias historias unidas por el caso de 17 niños de una escuela secundaria de Pensilvania que desaparecen todos el mismo día a las 2:17 a.m.

Película australiana de horror sobrenatural dirigida por los hermanos Danny y Michael Philippou, “Bring Her Back” trata de un hermano y una hermana que descubren un ritual aterrador en la aislada casa de su nueva madre adoptiva, protagonizada por Sally Hawkins, nominada al premio Oscar en 2018 como mejor actriz principal por “The Shape of Water”.

La película “Final Destination: Bloodlines” es un relanzamiento de la franquicia de películas “Final Destination”, lanzada en 2000 e integrada por cinco filmes previos. La nueva cinta se centra en una joven estudiante universitaria atormentada por una pesadilla recurrente en la que un grupo de personas muere, lo que termina ocurriendo en la realidad, por lo que decide buscar a la única persona que puede romper el ciclo.

Basada en un cuento corto escrito por Stephen King en 1980, “The Monkey” narra la historia de los gemelos Bill y Hal, quienes encuentran el viejo juguete de un mono, que su padre escondió en el ático. Tras su hallazgo, se da inicio a una serie de muertes espantosas, por lo que los hermanos deciden tirar el juguete y seguir con sus vidas. La dirige Osgood Perkins, quien alcanzó la fama con su película previa, “Longlegs”, de 2024.

“28 Years Later” es una película de terror posapocalíptica, que forma parte de una trilogía sobre un virus que escapa de un laboratorio y transforma a la gente en seres violentos y rabiosos, como si fueran zombis. Sus entregas previas son “28 Days Later”, en 2002, y “28 Weeks Later”, de 2007. La nueva película está escrita por el mismo guionista (Alex Garland) y el mismo director (Danny Boyle) de la cinta original de 2002. En esta nueva entrega, un grupo de sobrevivientes del virus, quienes viven a salvo en una pequeña isla, deben ir al continente en busca de provisiones y terminan descubriendo que el virus ha mutado.

Inspirada en el videojuego homónimo lanzado por PlayStation en 2015, “Until Dawn” trata de un grupo de amigos atrapados en un bucle temporal, donde enemigos misteriosos los persiguen y matan de maneras horribles, y cuyo objetivo es sobrevivir hasta el amanecer para escapar del ciclo.

Protagonizada por Sophie Thatcher, quien también participó en las películas de horror de 2024 “Heretic” y “Maxxxine”, “Companion” trata sobre una joven que acude a una fiesta en una cabaña, pero que, sin que nadie lo sepa, oculta un secreto sobre su identidad verdadera.

