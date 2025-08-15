UFC 319 con Du Plessis vs. Chimaev: cartelera, previa, horarios y cómo ver por TV e internet

Por Federico Leiva, CNN en Español

Con una pelea estelar de lujo, está todo listo para la UFC 319 este sábado, en el United Center de Chicago. Se espera que unas 22.000 personas presencien unas de las veladas de artes marciales mixtas más esperadas del año, con 13 combates y el Du Plessis vs. Chimaev como plato fuerte.

El sudafricano Dricus du Plessis saldrá al octágono buscando revalidar el título de peso mediano (entre 77,5 y 84 kilos) ante Khamzat Chimaev, el llamado “Lobo de Chechenia”.

Du Plessis, de 31 años, está invicto en sus últimas 10 apariciones y ya defendió con éxito dos veces (ante Israel Adesanya y Sean Strickland) la corona mundial que ganó en 2024, pero Chimaev promete ser un duro rival.

El peleador ruso llega con un récord de 14-0 y está ante una oportunidad que se le venía negando desde su gran irrupción en la UFC en 2020. “Sé que ahora es mi momento de ser campeón”, dijo antes de la gran noche del sábado.

La velada tendrá una pelea coestelar: el invicto Lerone Murphy y el debutante Aaron Pico intercambiarán golpes en el peso pluma.

Las peleas preliminares serán también un buen momento para ver presencia latina: la mexicana Loopy Godínez enfrentará a la veterana brasileña Jessica Andrade en un duelo de peleadoras clasificadas de peso mínimo.

Se esperaban un total de 14 presentaciones en Chicago, pero la UFC anunció este jueves que dos combates debieron aplazarse por lesiones: Rodrigo Sezinando vs. Daniil Donchenko, y King Green vs. Diego Ferreira.

Por el contrario, se agregó otra tarjeta a la velada: los recién llegados Baisangur Susurkaev y Eric Nolan pelearán en peso mediano. Susurkaev dejó un espectacular nocaut en el en el primer episodio de la Serie Contender de Dana White el martes, mientras que Nolan lleva una racha de cuatro victorias consecutivas.

Peleas principales

Dricus Du Plessis (23-2) vs. Khamzat Chimaev (14-0), por el título mundial de peso mediano.

Lerone Murphy (16-0-1) vs. Aaron Pico (13-4), peso pluma

Geoff Neal (16-6) vs. Carlos Prates (21-7), peso welter

Jared Cannonier (18-8) vs. Michael Page (23-3), peso mediano

Tim Elliott (21-13-1) vs. Kai Asakura (21-5), peso mosca

Preliminares

Baysangur Susurkaev (9-0) vs Eric Nolan (8-3), peso mediano

Gerald Meerschaert (37-19) vs. Michal Oleksiejczuk (20-9), peso mediano

Jessica Andrade (26-14) vs. Loopy Godínez (13-5), peso paja

Chase Hooper (16-3-1) vs. Alexander Hernandez (16-8), peso ligero

Edson Barboza (24-12) vs. Drakkar Klose (15-3-1), peso ligero

Bryan Battle (13-2) vs. Nursulton Ruziboev (36-9-2), peso mediano

Preliminares iniciales

Karine Silva (18-5) vs. Dione Barbosa (8-3), peso mosca

Alibi Idiris (10-0) vs Joseph Morales (12-2), final de Ultimate Fighter peso mosca

Preliminares iniciales

6:00 p.m. de Miami

4:00 p.m. de Ciudad de México

5:00 p.m. de Bogotá

12:00 a.m. de Madrid

7:00 p.m. de Buenos Aires

Preliminares

8:00 p.m. de Miami

6:00 p.m. de Ciudad de México

7:00 p.m. de Bogotá

2:00 a.m. de Madrid

9:00 p.m. de Buenos Aires

Cartelera principal

10:00 p.m. de Miami

8:00 p.m. de Ciudad de México

9:00 p.m. de Bogotá

6:00 a.m. de Madrid

11:00 p.m. de Buenos Aires

En Argentina y Colombia podrá verse a través de la plataforma Disney+, en México a través de FOX y en EE.UU. a través de ESPN+ pagando el servicio de UFC.

