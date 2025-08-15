Sospechoso detenido tras registro en Palm Desert

Luis Medina

PALM DESERT, Calif. (KUNA) – El viernes por la noche la policía realizaba la búsqueda de una persona en Palm Desert, que culminó con la detención de un sospechoso.

La Oficina del Sheriff del Condado de Riverside informó que los agentes intentaron detener el tráfico en la zona de Warner Trail y Mountain View después de las 6:30 p. m. del viernes.

Según se informa, el sospechoso no cedió el paso, iniciando una persecución.

Los investigadores indicaron que el conductor abandonó el vehículo en la cuadra 76000 de Kentucky Avenue y huyó a pie.

Se estableció un perímetro y se detectó una fuerte presencia policial en la zona.

Varios televidentes llamaron el viernes por la noche, indicando que escucharon un anuncio desde un helicóptero instando a los residentes a permanecer en sus casas.

Después de las 8:00 p. m., los investigadores informaron a Telemundo 15 que el sospechoso había sido localizado y detenido.

