Se revela resultado sobre la verificación de firmas para el referéndum de protección al inquilino en Salinas

Sandra Iveth Santos

SALINAS, Calif., (KMUV-TV)— La ciudad de Salinas anuncia que recibió una notificación del Registro Electoral del Condado de Monterey sobre la verificación de las firmas de la petición presentada por «Protect Salinas Renters 2026. Esto con respecto al paquete de ordenanzas que el concejo de Salinas había propuesto derogar.

El 3 de julio, Protect Salinas Renters, entrego más de 10 mil firmas a la ciudad de Salinas con la intención de tratar de frenar la decisión del concejo municipal por derogar un paquete de ordenanzas que buscaban proteger a los inquilinos. Las ordenanzas había entrado en efecto en enero del 2025.

Este viernes 15 de agosto, el Registro Electoral del Condado de Monterey, anuncio que completó su revisión y proporcionó un Certificado de Verificación de Firmas que refleja que se ha alcanzado el número requerido de firmas válidas de votantes registrados, que equivale a un 10 %.

Está previsto que el 26 de agosto de 2025 se presente al Ayuntamiento un informe sobre los resultados de la petición de referéndum.

El consejo municipal tendrá dos opciones:

(1) derogar la ordenanza

(2) someter la cuestión de la derogación de la ordenanza a los votantes en unas elecciones municipales especiales o generales.

¿Qué sucedería dependiendo la decisión de los concejales?

Si el Ayuntamiento decide derogar la ordenanza, no será necesario tomar ninguna otra medida y las Ordenanzas seguirán en vigor y no será necesario realizar ningún procedimiento electoral adicional ni se incurrirá en gastos relacionados con las elecciones.

Registro de alquileres residenciales

Estabilización de alquileres

Protección de los inquilinos y desahucio por causa justificada

Protección de los inquilinos contra el acoso

Si el Ayuntamiento decide convocar unas elecciones especiales:

Deberá hacerlo no antes de 88 días (10 de noviembre de 2025) y se aplicarán todos los procedimientos electorales relacionados con el proceso de referéndum.

El Ayuntamiento deberá fijar la fecha de las elecciones especiales en una futura reunión del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento también puede optar por consolidar el referéndum con las próximas elecciones municipales generales previstas para el 3 de noviembre de 2026.