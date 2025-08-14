Taller local de detallado busca abrirse camino en en la industria

jose.romo

SAND CITY, Calif. (KMUV-TV) — La semana del automóvil ha sido muy ajetreada para los talleres de detallado locales de la península. Algunos, como Ronald Tinsley, están viendo cómo su negocio capta una nueva atención, ya que con tantos coches de lujo que necesitan una limpieza rápida, el número de citas ha aumentado.

“Se me ocurrió la idea, yo y un grupo de amigos nos dedicábamos al detallado y todos nos aventuramos a organizar nuestros propios eventos y cosas por el estilo”. Ron cuenta que, tras trabajar durante un tiempo con sus amigos, recientemente ha podido aventurarse en el negocio por su cuenta. “Pero este es el segundo año, empecé mi negocio en noviembre y solo he intentado crecer”.

La semana del automóvil está dando brillo a los coches de toda la península, y los detallistas de coches como Ron están mostrando su pasión por los coches en los que trabajan.

“Es un honor poder trabajar con algo tan antiguo, pero tan bonito. ¿Sabes a qué me refiero?”.

Este nicho de mercado no es ajeno a Ron, ya que para él, la industria está muy cerca de casa. Comparte que la inspiración para este oficio le vino de su padre, que tenía un negocio similar y le enseñó sobre el detallado de automóviles. “No sé por qué, pero lidiar con los coches y trabajar así me resulta relajante. Es como una terapia”, afirma.

Mucha gente podría pensar que cualquiera puede preparar su vehículo para la semana del automóvil, pero no se trata solo de rociar los coches con agua.

“Viajamos a Las Vegas para asistir a convenciones en diferentes lugares con el fin de adquirir los conocimientos necesarios para cuidar estos coches, ya que estamos tratando con la propiedad de otras personas, y algunas de ellas les dan un valor sentimental y realmente se preocupan por sus coches».

En este negocio, Ron añade que el clima juega un papel importante, ya que una llovizna por la mañana puede manchar, ensuciar o simplemente dejar marcas de agua en un coche recién lavado. Por eso James Jones no se arriesga.

“Bueno, esto va a sonar un poco tonto, pero ella (su carro) no sale cuando llueve”. James Jones es propietario de un Lincoln de 1973 y miembro del Seasiders’ Classic Car Club. “Ella no sale por la noche, porque al fin y al cabo, este coche no tiene precio”.

A pesar de los tiempos de incertidumbre, Ron añade que, como propietario de un negocio, debe seguir adelante. “Siempre quieres mantener unos gastos generales bajos. Ese es el objetivo principal, sin duda. Pero hay que dar prioridad a ciertas cosas, como los productos químicos, las herramientas y la gasolina”.

Ron añade que la Semana del Automóvil sin duda ayuda a su negocio y a otros como el suyo, ya que durante este periodo se incrementa el número de citas para el detallado.