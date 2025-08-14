Residente de Coachella atrapados en Brawley con un vehículo robado de Riverside

Luis Medina

CALEXICO, Calif. (KUNA) – Dos sospechosos se encuentran tras las rejas tras ser atrapados conduciendo un vehículo robado de Riverside, California. Sin embargo, la policía no encontró nada más en el vehículo.

El Departamento de Policía de Brawley informó que un hombre de 24 años y un joven de 16 años, residentes de Coachella, fueron arrestados después de que una de sus cámaras captara un BMW robado entrando a la ciudad.

La policía indicó que siguió el vehículo y detuvo a los sospechosos en una gasolinera B Food Mart.

“Posteriormente, se realizó una inspección de inventario en el vehículo, donde se localizaron más de $28,000 en cheques de caja”, declaró el comandante interino Mark Cano.

La policía de Brawley informó que los dos sospechosos afirmaron desconocer la procedencia de los cheques.

“Los sujetos alegaron que desconocían que los cheques bancarios estaban en el vehículo y que habían obtenido permiso para llevárselo, ya que era robado”, declaró el Comandante Interino Cano.

El sospechoso de 24 años se encuentra detenido en la Cárcel del Condado de Imperial, mientras que el de 16 años se encuentra en el centro de detención juvenil del Condado de Imperial.

Ambos están acusados de conspiración para poseer un vehículo robado y fraude con cheques.