¿Qué pasó con Air Canada y sus vuelos cancelados?

Por Matthew Rehbein, Alexandra Skores y Paula Newton, CNN

La aerolínea más grande de Canadá está a punto de empezar a cancelar varias decenas de vuelos este jueves, antes del cierre patronal de auxiliares de vuelo previsto para el fin de semana, que amenaza con trastocar los planes de viaje de decenas de miles de personas en plena temporada alta de verano.

Air Canada indicó que suspenderá gradualmente sus operaciones durante tres días, y que concluirá con “el cese total de los vuelos de Air Canada y Air Canada Rouge” el sábado, cuando está programado que comience el cierre patronal. La aerolínea optó por detener temporalmente todos sus vuelos después de que, a principios de esta semana, un sindicato de auxiliares de vuelo votara de manera abrumadora a favor de declararse en huelga.

Las cancelaciones podrían tener un efecto dominó en los viajes aéreos, debido a la magnitud de la presencia de Air Canada en la industria y a sus conexiones con Estados Unidos y el resto de los viajes internacionales.

Air Canada advirtió que, una vez que comience el cierre patronal, podría pasar un tiempo antes de que vuelva a ofrecer vuelos, incluso si la compañía llega rápidamente a un acuerdo con el sindicato: la aerolínea dijo este jueves en una conferencia de prensa que tardaría una semana en reanudar completamente sus operaciones después de la suspensión.

La reunión informativa llegó a su fin temprano, después de que miembros del sindicato se pararan en silencio, sosteniendo carteles que decían “UnfAir Canada” y “Salarios de pobreza = No Canadiense”.

Air Canada dijo que transporta a unos 130.000 pasajeros cada día que podrían verse afectados por el cierre patronal y las cancelaciones resultantes. Esto incluye vuelos de Air Canada y Air Canada Rouge; los vuelos de Air Canada Express operados por socios regionales no se verán afectados.

Entre esos pasajeros están “25.000 canadienses que la aerolínea transporta de regreso a casa desde el extranjero cada día, y que podrían quedar varados”, dijo Air Canada en un comunicado el miércoles en reacción a la huelga prevista, que contrarrestó con el cierre patronal.

El Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE, por sus siglas en inglés), que representa al capítulo local de auxiliares de vuelo de Air Canada, presentó un aviso de huelga, lo que, según la aerolínea, desencadenó un aviso de cierre patronal de 72 horas por parte de Air Canada, con efecto a partir del 16 de agosto. Casi todos los miembros, el 99,7 % de la afiliación, votaron a favor de la huelga, según el sindicato.

“Estamos muy decepcionados por las acciones de CUPE, que potencialmente incomodarán a cientos de miles de clientes y canadienses”, dijo Arielle Meloul-Wechsler, vicepresidenta ejecutiva, directora de Recursos Humanos y de Asuntos Públicos, durante una conferencia de prensa el jueves. “Esta es una situación que fue y sigue siendo evitable. Seguimos disponibles para continuar las negociaciones”.

Air Canada señaló que intentará acomodar a los pasajeros afectados, moviendo sus reservas en aerolíneas competidoras. Sin embargo, dado que se trata de la temporada alta de viajes de verano, si no es posible, la aerolínea ofrecerá un reembolso completo del boleto y de cualquier servicio asociado de Air Canada, o la opción de volver a reservar el viaje para una fecha posterior sin pagar penalización por cambio.

La firma de análisis aeronáutico Cirium informó este jueves por la mañana que la aerolínea había cancelado 15 vuelos nacionales y ningún vuelo internacional todavía; sin embargo, las cancelaciones comenzaron a acumularse en los días siguientes.

“Air Canada es un sistema muy complejo”, dijo Mark Nasr, vicepresidente ejecutivo y director de Operaciones de Air Canada, durante la conferencia de prensa del jueves. “Simplemente no es el tipo de sistema que podamos arrancar o detener con solo apretar un botón”.

Varias decenas de vuelos internacionales de largo recorrido programados para partir la noche del jueves formarán parte de la primera ola de cancelaciones. Para el final del día viernes, la aerolínea prevé cancelar 500 vuelos, antes de la paralización total del sistema el sábado, dijo Nasr.

Sí, el impacto se sentirá fuera de Canadá, dada la magnitud y el alcance de las operaciones internacionales de la aerolínea. Air Canada realiza casi 430 vuelos diarios entre Canadá y Estados Unidos, en más de 50 aeropuertos estadounidenses.

Air Canada señaló que intentará colocar a los clientes afectados en vuelos de otras aerolíneas, lo que reducirá el número de asientos disponibles, que, como la aerolínea indicó en su comunicado, ya es limitado en esta época del año.

“Dado que otras aerolíneas ya están muy llenas debido al pico de viajes de verano, conseguir dicha capacidad llevará tiempo y, en muchos casos, no será posible de inmediato”, señaló la aerolínea.

Air Canada también forma parte de Star Alliance, un grupo de 25 aerolíneas internacionales que coordinan entre sí los vuelos de conexión y los servicios. United Airlines, Lufthansa, Turkish Airlines y Air China también son miembros de la alianza.

Además de buscar reservas alternativas, Air Canada dijo que los clientes con vuelos cancelados tendrán derecho a un reembolso.

La aerolínea “desaconseja firmemente” ir al aeropuerto a menos que los clientes tengan una reserva confirmada y sus vuelos figuren como operativos en el sitio web y la aplicación móvil de Air Canada.

Air Canada y el sindicato que representa a sus auxiliares de vuelo no han podido llegar a un nuevo acuerdo contractual tras ocho meses de negociaciones, según la aerolínea.

Las dos partes siguen muy alejadas en materia salarial, especialmente en lo relacionado con el trabajo que realizan los auxiliares de vuelo cuando los aviones no están en el aire y por el que, según el sindicato, no reciben remuneración.

“Durante los últimos nueve meses, hemos presentado propuestas sólidas, basadas en datos, sobre salarios y trabajo no remunerado, todas fundamentadas en la equidad y en los estándares de la industria”, dijo Wesley Lesosky, presidente del Componente de Air Canada del Sindicato Canadiense de Empleados Públicos, que representa al sindicato de auxiliares de vuelo a nivel nacional.

Air Canada dijo que el sindicato rechazó una propuesta enviada el lunes que ofrecía un aumento de la compensación del 38 % durante cuatro años, entre otros beneficios y protecciones.

El sindicato representa a unos 10.000 auxiliares de vuelo de Air Canada, según Associated Press.

Por ahora no está claro cuánto podría durar el cierre patronal.

Según la afiliada de CNN, CBC News, a lo largo de los años se han producido protestas y otras interrupciones laborales entre distintos empleados, lo que ha detenido algunas operaciones.

Patty Hajdu, ministra canadiense de Empleo y Familias, calificó el cierre patronal y la votación de huelga como “decepcionantes” en un comunicado emitido el jueves.

“Insto a ambas partes a dejar de lado sus diferencias, volver a la mesa de negociaciones y resolver esto ahora, por los muchos viajeros que cuentan con ustedes”, dijo Hajdu.

