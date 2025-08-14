Las 5 cosas que debes saber este 14 de agosto: Trump y Putin, vuelos de deportaciones y amnistía a militares en Perú

Por CNN en Español

El número de vuelos del ICE se ha disparado, pero rastrear los aviones es más difícil que nunca. Boluarte firma amnistía para policías y militares en Perú. EE.UU. declara alerta de seguridad para viajes a 30 de 32 estados de México. ¿Habrá una pelea de la UFC en la Casa Blanca? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

🎙 Escucha las 5 cosas de CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió “consecuencias muy graves” para Rusia si su presidente, Vladimir Putin, no acepta poner fin a su guerra en Ucrania durante la reunión que ambos líderes sostendrán el viernes. “Habrá consecuencias”, dijo Trump durante un evento en el Centro Kennedy de Washington.

A medida que el presidente Donald Trump avanza para expulsar a un millón de inmigrantes por año de EE.UU., poner más detenidos en más aviones y con mayor frecuencia se ha convertido en algo clave para ejecutar esa iniciativa. Aunque los vuelos han formado parte de las operaciones de inmigración de Estados Unidos durante años, la velocidad y la escala del programa de ICE hoy en día no tienen precedentes.

Prácticamente en todo México hay algún grado de riesgo por la inseguridad, de acuerdo con una nueva alerta de viaje del Departamento de Estado de Estados Unidos. En la alerta, el Gobierno de Estados Unidos pide a sus ciudadanos que no viajen a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas debido a los altos niveles de violencia y delincuencia.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, firmó este miércoles una ley recientemente aprobada por el Congreso que da amnistía a policías, militares e integrantes de los Comités de Autodefensa que participaron en actividades de lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000, y que tengan procesos penales pendientes.

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, redobló su desafío a Trump: presentó un plan para contrarrestar los aranceles de EE.UU. y, además, dijo que enviará al Congreso una iniciativa para regular las redes sociales.

La capital de Alaska, que ahora está en riesgo de inundaciones por el desprendimiento de un glaciar, es:

A. Juneau

B. Anchorage

C. Fairbanks

D. Sitka

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

¿Cuál es la última fugaz tendencia de belleza en TikTok? Verse cansada como Jenna Ortega

Los ojos de Jenna Ortega están ligeramente difuminados, enmarcados por sombras oscuras. Parece agotada, pero ese es el objetivo. La última tendencia de maquillaje de la Generación Z, “Tired Girl”, celebra el aspecto de no haber dormido.

¿Habrá una pelea de la UFC en la Casa Blanca? Dana White dice que sí

Trump afirmó el mes pasado que quería organizar un combate de UFC en los terrenos de la Casa Blanca con más de 20.000 espectadores para celebrar los 250 años de la independencia estadounidense. “Sin duda va a suceder”, declaró White a The Associated Press.

Taylor Swift revela detalles de su nuevo álbum “The Life of a Showgirl” y confirma varias teorías de los fans

Taylor Swift reveló más detalles sobre su próximo álbum “The Life of a Showgirl” en el podcast “New Heights”, conducido por Travis y Jason Kelce. La cantante también aprovechó su participación especial para confirmarle a los fans observadores que tenían razón al ver “easter eggs” por todas partes.

5 meses

La Justicia de Perú dictó este miércoles cinco meses de prisión preventiva en contra del expresidente Martín Vizcarra en un caso de presunto cohecho pasivo propio, informó el Poder Judicial en su cuenta de X. Vizcarra se ha declarado inocente de estos cargos.

“(Los sistemas de IA) van a ser mucho más inteligentes que nosotros”

— Lo dijo Geoffrey Hinton, conocido como el “padrino de la IA”, quien teme que la tecnología que ayudó a crear pueda acabar con la humanidad, y afirma que los “tech bros” están tomando el enfoque equivocado para evitarlo.

Imágenes satelitales captan a la tormenta tropical Erin fortaleciéndose sobre el Atlántico

La tormenta tropical Erin se fortalece sobre el Atlántico. Se espera que se convierta en el primer huracán de la temporada en esa región para el final de la semana, según el Centro Nacional de Huracanes.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: A. La capital de Alaska es Juneau, una ciudad que por tercer agosto consecutivo está bajo amenaza de inundaciones significativas por el desbordamiento de un glaciar.

