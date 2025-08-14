Carolina Garcia

Mexicali, Baja California (t3).- A pesar de que no es la primera ocasión que se emite una alerta de viaje en Baja California, es el Valle de Mexicali la zona en esta ocasión donde destaca el gobierno de Estados Unidos el riesgo de viajar para sus ciudadanos, además de que recomienda una restricción para los trabajadores de gobierno.

La alcaldesa, Norma Bustamante, fue cuestionada al respecto, reconoció el problema, pero mencionó una hipótesis sobre la alerta:

“Prevalece en mí, por lo menos la sospecha de qué todas estas amenazas y comentarios fuertes de Estados Unidos. Tienen también otros móviles. Ustedes son perfectamente injerencia que quiere tener Estados Unidos sobre todas las fronteras mexicanas, entonces yo no descarto esa posibilidad, sin negar por supuesto los problemas de inseguridad”

Durante los primeros días de agosto del 2025, suman 15 homicidios registrados en la ciudad, contabilizados en total 130 en todo lo que va de este año, lo que representa de acuerdo a la estadística presentada por la fiscalía un aumento superior al 4%.

Emiten alerta de riesgo de viaje al Valle de Mexicali