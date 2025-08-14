Ecuador designa al Cartel de los Soles como organización terrorista

Por CNN en Español

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, designó al Cartel de los Soles como “grupo terrorista del crimen organizado” al considerarlo “una amenaza para la población nacional”, anunció este jueves la Presidencia ecuatoriana.

A través del Decreto Ejecutivo No. 93, el presidente identificó al grupo criminal como organización terrorista por “constituir una amenaza para la población nacional, el orden constituido, la soberanía e integridad del Estado”, explica el comunicado de la presidencia.

El Cartel de los Soles es un presunto grupo criminal que, según Washington, ha corrompido las altas esferas políticas, militares y judiciales en Venezuela desde finales de los años noventa para enviar drogas a Estados Unidos.

Al respecto, Diosdado Cabello Rondón, ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, ha dicho que el Cartel de los Soles es un “invento” de Estados Unidos y “una gran mentira para manipular”.

Como parte de esta medida tomada por el Gobierno de Noboa, el Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador tendrá la responsabilidad de examinar la influencia de este presunto grupo criminal en los grupos armados organizados identificados hasta el momento y clasificarlo de acuerdo con lo que corresponda.

Además, el organismo también coordinará la colaboración con las agencias de inteligencia de otros países con el objetivo de reforzar el combate contra los miembros de estas estructuras criminales que, dice el Gobierno, “buscan alterar los derechos de los ciudadanos y la cultura de paz de la sociedad civil”.

La designación del Cartel de los Soles como organización terrorista por parte de Noboa llega semanas después de que el gobierno de Donald Trump lo designara como grupo terrorista internacional, imponiendo sanciones económicas que bloquean sus bienes e intereses en EE.UU. y requieren informes a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Desde 2020, Estados Unidos señala al presidente Nicolás Maduro como líder del cartel de los Soles, acusaciones que el Gobierno venezolano rechaza.

Con información de Mauricio Torres