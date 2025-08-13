YouTube comenzará a usar inteligencia artificial para estimar tu edad. Si se equivoca, tendrás que demostrarla

Por Clare Duffy, CNN

YouTube comenzará a estimar la edad de los usuarios mediante inteligencia artificial a partir de este miércoles, como parte de una iniciativa para evitar que menores accedan a contenido inapropiado en línea.

Esta medida forma parte de una iniciativa más amplia para hacer que las redes sociales sean más seguras para los jóvenes, aunque algunos usuarios ya expresan preocupación por lo que esto significará para su privacidad y experiencia en la plataforma.

La tecnología está diseñada para determinar si un espectador es adulto o menor de edad en función de su actividad en la plataforma, sin importar la fecha de nacimiento que haya proporcionado al registrarse. Por ahora, la herramienta se está probando con un número limitado de usuarios en Estados Unidos, pero se espera que se implemente de manera más amplia en los próximos meses.

Si la herramienta identifica a un usuario como menor, YouTube aplicará automáticamente las medidas de seguridad para adolescentes ya existentes en la cuenta. Esto incluye restricciones sobre ciertos tipos de contenido sensible, como videos violentos o de contenido sexual sugerente. Los adultos que sean identificados erróneamente como menores tendrán que subir una identificación oficial, una tarjeta de crédito o una selfie para comprobar su edad.

Algunos usuarios de YouTube ya están preocupados por ser identificados incorrectamente por la tecnología, y expertos en privacidad han expresado inquietudes sobre la entrega de información personal sensible para verificar la edad.

Esto es lo que sabemos sobre el nuevo sistema.

El sistema se basa en indicadores como los tipos de videos que un usuario busca y ve, y el tiempo que la cuenta ha estado activa, para determinar si es menor de 18 años.

Los usuarios identificados por la IA como menores serán incluidos automáticamente en las medidas de seguridad para adolescentes de la plataforma, que incluyen restricciones de contenido, recomendaciones ajustadas, prohibiciones para ver repetidamente ciertos tipos de videos, recordatorios para tomar descansos y la desactivación de la publicidad personalizada.

El nuevo sistema de verificación de edad con IA de YouTube solo funcionará para usuarios que hayan iniciado sesión, por lo que los jóvenes aún podrían eludir algunas medidas de seguridad accediendo al sitio sin una cuenta. Sin embargo, los usuarios que no hayan iniciado sesión no pueden acceder a contenido restringido por edad.

YouTube y otras plataformas de redes sociales están reforzando las medidas de verificación de edad tras recibir críticas porque los adolescentes podían eludir los controles registrándose con una fecha de nacimiento falsa. Estas preocupaciones surgen en medio de un mayor escrutinio de padres y legisladores que temen que estas plataformas perjudiquen la seguridad y la salud mental de los menores.

Meta anunció el año pasado que también usaría IA para identificar a adolescentes que mientan sobre su edad en Instagram y así aplicar protecciones adicionales. TikTok utiliza tecnología similar para detectar usuarios que puedan tener menos de 13 años, la edad mínima para estar en la plataforma.

Otras plataformas, como Reddit y Discord, también han comenzado a verificar la edad de algunos usuarios debido a nuevas reglas bajo la Ley de Seguridad en Línea del Reino Unido, cuyas disposiciones para la protección infantil entraron en vigor el mes pasado.

YouTube afirma que su sistema de verificación de edad con IA ha mostrado buenos resultados en otros países antes de su lanzamiento en EE.UU.

Algunos usuarios de YouTube ya han manifestado su inconformidad ante la idea de tener que proporcionar una tarjeta de crédito, una identificación o una selfie (es decir, datos biométricos) para seguir usando la versión para adultos de YouTube si son identificados erróneamente como adolescentes. Algunos han compartido su frustración en X y Reddit con el hashtag #boycottyoutube.

Suzanne Bernstein, abogada del grupo Electronic Privacy Information Center, expresó preocupación sobre cómo YouTube gestionará esos datos en una entrevista con Ars Technica. “Es totalmente comprensible la incomodidad con ciertos procesos de apelación que requieren proporcionar información personal muy sensible”, dijo.

Un portavoz de YouTube dijo a CNN que su empresa matriz, Google, “utiliza la seguridad más avanzada del mundo para proteger los datos de los usuarios contra amenazas, y los usuarios pueden elegir la configuración de privacidad que prefieran, incluyendo eliminar sus datos”.

El portavoz añadió que YouTube no conservará los datos de las identificaciones o tarjetas de crédito de los usuarios para fines publicitarios.

