Organización local sin fines de lucro asesora a niños vulnerables en el Valle de Coachella

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – Una organización sin fines de lucro de Indio se asegura de que los estudiantes vulnerables del Valle de Coachella encuentren el camino correcto.

Amigos de los Niños del Valle de Coachella aún se encuentra en su primer año sirviendo a niños y sus familias en el desierto, pero su organización nacional de padres, Amigos de los Niños, lleva más de 30 años operando.

La organización informa que tiende a observar mayores tasas de éxito escolar y graduación de la escuela secundaria, así como menores tasas de embarazo adolescente y de niños involucrados en el sistema de justicia juvenil.

La sección del Valle de Coachella organizó una jornada de puertas abiertas el miércoles por la mañana. Líderes locales de la ciudad y organizaciones sin fines de lucro se reunieron en su oficina de Indio para una presentación de los servicios que ofrecen. Los organizadores también ofrecieron visitas a la sede de la organización, un espacio seguro donde los niños a los que apoyan tienen acceso a wifi, tecnología y otras herramientas que pueden ser difíciles de encontrar en casa.

Actualmente, Amigos de los Niños está diseñado para brindar apoyo y mentoría a largo plazo a 24 niños del valle. Estos niños y sus familias a menudo enfrentan inseguridad alimentaria y habitacional. También pueden enfrentar problemas de retención o conducta en el aula.

Tres mentores de tiempo completo brindan apoyo personalizado y trabajan diez horas al día, cuatro días a la semana durante los veranos.

A pesar de llevar menos de un año desarrollando una relación con la primera cohorte de 24 estudiantes de la organización, los mentores, conocidos como “amigos” por los niños, ya han creado un vínculo inseparable.

Antes de ser seleccionados para el programa de mentoría, los niños son referidos a la organización sin fines de lucro por los Distritos Escolares Unificados de Desert Sands y Coachella Valley. Según la organización, el profesorado identifica a los estudiantes que puedan necesitar apoyo adicional. Posteriormente, el personal visitará la escuela para observar a los niños referidos.

“Observamos a los jóvenes en el patio de recreo, quizás en el comedor, en su aula, nos reunimos con ellos y, finalmente, nos reunimos con sus padres. Porque nos comprometemos a 12 años”, dijo Karrie Schaaf, directora ejecutiva de la organización.

Schaaf añadió que su misión va más allá de los estudiantes. El programa está diseñado para brindar orientación y apoyo a largo plazo a las familias de los estudiantes: sus padres, abuelos y cuidadores.

“También apoyamos a las familias… para que los cuidadores reciban nuestro apoyo en nuestra defensa. Somos sus animadores, al igual que los jóvenes”, añadió Schaaf.

Ahora, la organización sin fines de lucro anunció que busca ampliar su equipo y sus servicios. Un portavoz de la organización indicó que buscan fondos adicionales para extender su cobertura a todo el Valle de Coachella. También planean contratar coordinadores de participación para trabajar con familias necesitadas y conseguirles vivienda asequible y otros servicios. Ben Guitron, concejal de la ciudad de Indio, dIio sobre la misión de la organización sin fines de lucro: “Si están ahí para ayudar, aunque sea simplemente orientarlos para obtener recursos o marcar la diferencia en esos jóvenes a medida que se desarrollan, es una bendición para todos nosotros, porque el futuro es nuestra juventud”.