Mujer de Yucca Valley arrestada bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol tras accidente mortal en la SR-247

Luis Medina

LANDERS, Calif. (KUNA) – Una mujer de Yucca Valley fue arrestada tras un presunto accidente por conducir bajo los efectos del alcohol, en el que un hombre falleció y otra persona resultó gravemente herida.

El accidente se reportó inicialmente el martes aproximadamente a las 2:30 p. m. en la Ruta Estatal 247 en Landers, justo al norte de Yucca Valley.

Según la Patrulla de Carreteras de California (CHP), el accidente ocurrió cuando un camión de plataforma Freightliner de servicio mediano de 2018 y una camioneta Chevrolet de 2015 con un remolque Big Tex se detuvieron en el arcén en dirección sur de la Ruta Estatal 247.

Los conductores de estos vehículos se encontraban parados en el arcén cerca de los camiones.

Mientras tanto, la mujer de Yucca Valley conducía en dirección sur cuando realizó un giro peligroso hacia el arcén debido a la intoxicación, impactando al remolque Big Tex, al Freightliner y a ambos hombres.

Detrick Dewayne Kelley, de 41 años, propietario de KK Rents Equipment Rental, fue declarado muerto en el lugar.

Un hombre de 26 años sufrió lesiones graves y fue trasladado al Centro Médico Hi Desert. Posteriormente, fue aerotransportado al Centro Médico Regional Desert y se encuentra en estado crítico, pero estable.

La mujer, de 41 años, fue arrestada. Enfrenta múltiples cargos, incluyendo el delito grave de conducir bajo los efectos del alcohol y homicidio vehicular. Fue ingresada en el Centro de Detención de West Valley.

