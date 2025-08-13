Mañana la CVRM de Indio estará regalando mochilas con útiles escolares
Lina Robles
Mañana la Coachella Valle Rescue Mission de Indio realizara su tradicional distribución de mochilas con útiles escolares con el fin de beneficiar a las familias de bajos ingresos a partir de las 6:30 de la mañana por la calle Van Buren cerca de la Dr Carreon Blvd en Indio.
Cabe mencionar que el Centro Juvenil de Palm Springs LGBT+ de Palm Springs realizo una distribución de útiles escolares a niños de familias de bajos ingresos, ya que escucharon que este año los útiles están más caros.
Dicho centro ofrece un lugar seguro para jóvenes de 13 a 18 años con programas después de escuela.