Skip to Content
News

La semana del carro abre nuevas oportunidades de empleo para los lugareños en Monterey

By
Published 12:27 pm

Sandra Iveth Santos

PENÍNSULA DE MONTEREY, Calif., (KMUV-TV) – La semana del carro es una atracción anual que se lleva a cabo en la Península de Monterey, atrayendo a más de 100 mil espectadores de toda la nación. Con este flujo de turismo, los destinos locales como restaurantes, y hoteles están trabajando a todo vapor para satisfacer la demanda, contratando a más empleados.

Esta es una historia en desarrollo, tendremos más detalles esta noche a las 6 p.m. y a las 11:00 p.m.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 23 Monterey-Salinas

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content