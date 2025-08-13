La policía de Indio continúa con su campaña de infraccionar a conductores irresponsables
Lina Robles
La policía de Indio continúa con una campaña para infraccionar a personas que manejan sus autos con exceso de velocidad, distraídos o usando su celular.
Y según el reporte en lo que va del año se han emitido más de 200 infracciones por exceso de velocidad y 36 por conducir distraídos.
Como ejemplo, en solo una hora un policía detuvo cuatro choferes que manejaban 20 millas arriba del límite y a dos por no respetar el señalamiento de alto.
El enfoque de los oficiales esta en las calles donde se registran más accidentes automovilísticos.