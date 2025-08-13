Skip to Content
El juez sentenció a un sujeto que se declaró culpable de matar a un hombre en Cabazon

Jesus Reyes
Published 5:14 pm

Lina Robles

En la corte de Banning el juez sentenció a 11 años en una prisión estatal a Elijah Burt que se declaró culpable de matar a balazos a un hombre de 66 años en las tiendas Outlets en Cabazon en marzo del 2022.

El individuo de 22 años fue arrestado junto a su hermano gemelo quien se declaró culpable y fue sentenciado a seis años en la cárcel.

Mientras que Reginald Trice será sentenciado el 10 de octubre, por el homicidio de Michael Mosser.

