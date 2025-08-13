El Centro para Adolescentes de Indio analiza el aumento de las amistades con inteligencia artificial

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – Algunos adolescentes no se comunican por mensajes de texto con sus amigos, sino que chatean con Inteligencia Artificial (IA).

Según un nuevo estudio de Common Sense Media, el 72 % de los adolescentes ha usado compañeros de IA al menos una vez, y el 52 % se considera usuario habitual que interactúa con plataformas de IA varias veces al mes.

La Dra. Evita Limon-Rocha, psiquiatra de Kaiser Permanente del Condado de Riverside, afirmó que depender demasiado de la tecnología puede ser arriesgado.

“Existen muchos datos que indican que pasar demasiado tiempo frente a una pantalla puede alterar los patrones de sueño”, afirmó la Dra. Limon-Rocha. “La tecnología puede brindarnos información, pero con esa riqueza de información, podemos estar expuestos a situaciones realmente difíciles”.

Animó a los adolescentes a construir conexiones humanas reales.

“Esa conexión de alguien que escucha las alegrías, las cosas maravillosas y también las dificultades es importante”, dijo la Dra. Limon-Rocha.

Conectar cara a cara es la esencia de lo que hace el Centro para Adolescentes de Indio, comentó Karla Martínez, asistente del programa comunitario del centro.

“Ofrecemos muchos programas diferentes aquí”, dijo Martínez. “Ofrecemos actividades culinarias, deportivas, de manualidades y boxeo todos los días”.

Comentó que ha notado que los adolescentes usan más sus teléfonos.

“Definitivamente creo que son las redes sociales”, dijo Martínez. “Parte de ello es la IA. La IA está en todas partes ahora”.

Incluso cuando los adolescentes recurren a la IA, comentó que el centro ofrece muchas oportunidades en el mundo real, algo que una adolescente comentó apreciar.

“Me gusta mucho que tengan tantas actividades”, dijo Viviana Terriquez, asistente del centro para adolescentes.

El Centro para Adolescentes de Indio es un programa extraescolar gratuito, administrado por la ciudad, abierto a estudiantes de 8.º a 12.º grado. La fundadora indicó que las inscripciones ya están abiertas y recomienda a los interesados que visiten el sitio web.