Decenas de enfermeros se manifestaron frente al hospital de Indio

Published 11:14 am

Lina Robles

Varias enfermeras y enfermeros del hospital de Indio realizaron una protesta pacífica ya que dicen que en estos tiempos la moral esta mas baja que nunca y que desean mandar un mensaje a la comunidad.

Por eso ayer se pusieron en la banqueta de la calle Monroe para para compartir información y pedir mejor personal, entrenamiento y mejores sueldos, por su parte el sindicato acusa al administrador Tenet Healthcare de ignorar sus peticiones.

Cabe resaltar que hace dos semanas otro grupo tuvo otra manifestación similar en los hospitales de Palm Springs y el del alto desierto.

