¿Cansado de los precios altos de los alimentos? Aquí tienes algunos consejos para ahorrar en la tienda

Por Gordon Ebanks, CNN

Las familias estadounidenses, cansadas de los precios altos de los alimentos, buscan formas de reducir gastos.

El costo de los alimentos en los hogares aumentó un 2,2 % en julio con respecto al año anterior, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Más del 80 % de los adultos estadounidenses citan el costo de los alimentos como una fuente de estrés, más que cualquier otra obligación financiera, según informó el Centro de Investigación de Asuntos Públicos Associated Press-NORC en una encuesta publicada la semana pasada. Mientras tanto, los precios de productos como la carne vacuna y el café se están disparando debido a problemas de suministro o al impacto de los aranceles.

Eso significa que los consumidores son más conscientes de los precios en los supermercados, según Stew Leonard Jr., presidente y director ejecutivo de Stew Leonard’s Grocery Stores, una cadena de ocho supermercados del noreste.

“La gente ya no toma cualquier cosa y la pone en el carrito”, declaró Leonard el martes a Pamela Brown de CNN. “Siguen buscando alimentos buenos, frescos y de alta calidad… pero son muy conscientes de los precios de los alimentos”.

Leonard afirmó que aún no ha tenido que subir los precios en sus tiendas, ya que sus proveedores habían estado acumulando existencias en previsión de los aranceles generalizados del Gobierno de Trump, que entraron en vigor la semana pasada. Sin embargo, advirtió de que esas existencias se están agotando.

“Así que nos encontramos con un momento crítico”, afirmó. “Creo que el mes que viene se determinará el precio de los alimentos para las fiestas”.

Leonard compartió con CNN sus consejos sobre cómo ahorrar dinero al comprar alimentos.

Las ofertas en productos como la carne y otros alimentos perecederos no durarán para siempre, por lo que congelar los alimentos frescos puede ser una excelente manera de prolongar las rebajas.

Leonard dijo que sus clientes se acostumbraron a comprar alimentos y luego congelarlos para consumirlos más adelante durante la pandemia de covid-19. Recomendó buscar rebajas en productos más caros, como los filetes, y luego congelarlos.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) recomienda almacenar los alimentos congelados a una temperatura de -18 °C.

Las tiendas de comestibles suelen ofrecer ofertas especiales a los usuarios de sus aplicaciones para fidelizar a sus clientes.

Leonard recomendó descargar la aplicación de tu tienda de comestibles local para buscar estas ofertas. Según él, los clientes que utilizan la aplicación de su cadena de tiendas de comestibles pueden acumular puntos para obtener recompensas como helados o cafés gratis.

La Asociación de la Industria Alimentaria, un grupo comercial nacional, descubrió que el 54 % de los compradores online han utilizado la aplicación de una tienda para hacer la compra.

Leonard aconseja evitar las marcas nacionales. En su lugar, recomienda ahorrar comprando marcas blancas o marcas propias, que suelen ser más baratas.

Los gigantes minoristas Walmart y Kroger afirmaron en sus últimos informes de resultados que la demanda de los consumidores por estas marcas blancas, que permiten ahorrar dinero, está impulsando las ventas, incluso en un contexto de altos precios de los alimentos y ansiedad por el gasto.

Leonard dijo que sus clientes compran cada vez con más frecuencia la marca privada de Stew Leonard.

“Stew’s no la vendería si no fuera tan buena” como las marcas nacionales, afirmó.

Las frutas y verduras precortadas pueden ser una opción apetecible y práctica, pero suelen ser más caras.

Leonard sugirió comprar la fruta o verdura entera y cortarla uno mismo para ahorrar dinero.

Las frutas y verduras solo han experimentado modestos aumentos de precio en lo que va de año. Las verduras frescas en julio eran ligeramente más baratas que el año pasado, y las frutas frescas solo han subido un 1,3 %, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). A modo de comparación, la carne es un 5,8 % más cara que hace un año.

Leonard señala que, aunque Stew Leonard’s ha podido evitar subir los precios debido a los aranceles, eso podría cambiar.

“Trabajamos con márgenes reducidos. Como siempre decía mi padre, la gente tiene que comer, así que siempre vamos a estar ocupados y vamos a tener ventas. Pero no ganamos mucho dinero”, dijo. “Así que estoy siendo delicado”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.