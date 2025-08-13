Air Canada planea bloquear el trabajo de sus asistentes de vuelo y cancelar todos los vuelos a partir de este fin de semana

Por Alexandra Skores y Alexandra Newman, CNN

Air Canada se está preparando para bloquear a sus asistentes de vuelo que votaron a favor de ir a huelga este fin de semana. Las interrupciones de los viajes podrían comenzar el jueves y podrían continuar hasta que se alcance un acuerdo.

La aerolínea dijo que suspendería las operaciones el sábado y podría permanecer cerrada hasta que se llegue a un acuerdo.

El sindicato, representado a nivel nacional por el Sindicato Canadiense de Empleados Públicos, dio un aviso de huelga según la aerolínea, lo que desencadenó un aviso de cierre patronal de 72 horas por parte de Air Canada, efectivo a partir del 16 de agosto. Casi todos los miembros, el 99,7 % de los afiliados, votaron a favor de la huelga, dijo el sindicato.

“Durante los últimos nueve meses, hemos presentado propuestas sólidas basadas en datos sobre salarios y trabajo no remunerado, todas fundamentadas en la equidad y los estándares de la industria”, dijo Wesley Lesosky, presidente del Componente de Air Canada de CUPE. “La respuesta de Air Canada a nuestras propuestas deja una cosa clara: no están interesados en resolver estos problemas críticos”.

La aerolínea dijo que después de ocho meses de negociaciones y una oferta para entrar en arbitraje, las dos partes no lograron llegar a un acuerdo preliminar. El 11 de agosto, la aerolínea envió una propuesta al sindicato que ofrecía un aumento de compensación del 38 % durante cuatro años, dijo la aerolínea, entre otros beneficios y protecciones. En cambio, el sindicato emitió el aviso de huelga.

Como resultado, la aerolínea bloqueará a sus asistentes de vuelo este fin de semana. “Comenzaremos a implementar nuestro plan de contingencia para comenzar gradualmente una reducción ordenada de las operaciones”, se lee en un comunicado de Air Canada.

Air Canada dijo que anticipa que los primeros vuelos serán cancelados el 14 de agosto y más el 15 de agosto, hasta que ocurra una cesación completa el 16 de agosto.

Air Canada tiene casi 430 vuelos diarios entre Canadá y EE.UU. en más de 50 aeropuertos estadounidenses. Air Canada transporta aproximadamente a 130.000 clientes al día, según la aerolínea.

Según el sitio web local del sindicato, el sindicato está buscando el 100 % de pago por todas las horas de trabajo y mejoras en el costo de vida. El pago por el embarque ha sido un tema de negociación en las aerolíneas estadounidenses, ya que muchas no pagan a los asistentes de vuelo su salario por hora por una parte crítica del vuelo.

Patty Hajdu, ministra canadiense de Empleo y Familias, dijo en un comunicado que se ha reunido con el sindicato de asistentes de vuelo y la aerolínea. Los mediadores federales, dijo, permanecerán disponibles hasta que se alcance un acuerdo.

“Estoy monitoreando de cerca la situación y animo a ambas partes a permanecer en la mesa hasta que se encuentre un acuerdo”, se lee en su comunicado.

