Tres excursionistas fueron rescatados con lesiones por calor en un sendero cerca de Thermal

Luis Medina

THERMAL, Calif. (KUNA) – Tres excursionistas fueron rescatados en helicóptero hoy; uno de ellos sufrió lesiones leves en un sendero cerca de Thermal.

El incidente se reportó poco antes de las 2 p. m. del martes cerca de Painted Canyon Road, según el Departamento de Bomberos del Condado de Riverside. La agencia indicó que los excursionistas sufrieron lesiones por calor en Painted Canyon Trail; uno recibió tratamiento médico y los otros dos se negaron a recibirlo en el lugar.

Un helicóptero de la Unidad de Rescate 9 del Sheriff del Condado de Riverside rescató a los tres excursionistas del área y trasladó a la víctima a un hospital en ambulancia terrestre.

No se dispuso de información sobre la identidad de los individuos de inmediato.