The Shops en Palm Desert celebrará su primera feria sin fines de lucro

Luis Medina

PALM DESERT, Calif. (KUNA) – The Shops en Palm Desert, en colaboración con la YMCA y la Academia de Interpretación Musical, celebrará su primera feria sin fines de lucro a finales de este mes, con el objetivo de conectar a la comunidad con numerosas organizaciones en todo el Valle de Coachella.

El evento gratuito, apto para todas las edades, se llevará a cabo de 3-6 p.m. el 29 de agosto en 72840 CA-111.

Contará con música en vivo de 3-5:30 p.m. a cargo de la Academia, una zona de manualidades para niños organizada por la YMCA, una rifa con premios y la oportunidad de ganar un paquete de tarjetas de regalo de $300.

Varias organizaciones sin fines de lucro presentes en el evento ofrecerán recursos en bienestar animal, salud, acceso a alimentos, apoyo familiar, cuidado del medio ambiente y servicios para jóvenes.

Más información en shopsatpalmdesert.com/event/nonprofit-fair-at-the-shops/