Mondo Duplantis lo hizo de nuevo: batió el récord mundial de salto con pértiga por 13° vez

El atleta Armand “Mondo” Duplantis pronto va a necesitar un libro de récords para él solo. Este martes, durante el Gyulai István Memorial de Budapest, en Hungría, el sueco de 25 años rompió el récord mundial de salto con pértiga por decimotercera vez en su ya muy prolífica carrera. Fueron 6,29 metros con su segundo intento.

Duplantis es el amo absoluto de la disciplina desde 2020, cuando rompió el récord por primera vez (6,17 metros). Desde entonces, pareciera que solo se ha enfrentado a sí mismo. El paso de los años solo parece ponerlo más cerca de las nubes: en 2025 dejó una nueva marca mundial en tres oportunidades y todavía estamos en agosto.

El propio “Mondo” ya la lo había adelantado en una entrevista exclusiva a CNN Sports en mayo: “Todavía tengo la confianza de que, para los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles, voy a estar en mejor forma. Puedo saltar aún más alto”.

En una disciplina donde elevarse por encima de los seis metros ya es un logro destacable, el atleta sueco solo sabe de imposibles. Al momento de aquella entrevista, su marca era de 6,27. A eso le siguieron los 6,28 en Estocolmo y los 6,29 en Budapest. Los 6,30 serán su próximo gran reto. El mundial al aire libre de Tokio, a disputarse entre el 13 y el 21 de septiembre, podría ser su tarde soñada.

Duplantis es uno de los tres únicos hombres que ostentan el récord mundial de salto con pértiga en el siglo XXI, posee dos títulos olímpicos y otros dos mundiales. Como dice el título del documental que retrató su carrera, “Born to Fly”, parece definitivamente un atleta nacido para volar.

