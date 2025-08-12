Skip to Content
La fiesta Splash House generó importante derrama económica para Palm Springs; el viernes iniciará el segundo fin de semana

Published 11:14 am

Lina Robles

Miles de turistas llegaron el fin de semana pasado a Palm Springs donde se realizó el primer fin de semana del evento Splash House que consiste en actividades en las albercas de tres hoteles y fiestas con artistas y DJ’s.

Y a pesar de las altas temperaturas se registró un lleno total, los amantes de la música disfrutaron de la fiesta y gastaron dinero en tiendas y restaurantes locales, lo que fue beneficia a los comerciantes debido a que durante el verano bajan las ventas.

El segundo fin de semana de Splash House inicia el próximo viernes.

Telemundo 15 Palm Springs

