Estrellas fugaces sobre el desierto: La lluvia de meteoros Perseidas alcanza su máximo el martes por la noche en Joshua Tree y el Valle de Coachella

Luis Medina

TWENTYNINE PALMS, Calif. (KUNA) – La lluvia de meteoros Perseidas, uno de los fenómenos nocturnos más esperados del año, alcanza su máximo desde la noche del martes hasta la madrugada del miércoles, y los observadores del Valle de Coachella, Twentynine Palms y Joshua Tree se preparan para el espectáculo.

La lluvia se extiende desde mediados de julio hasta finales de agosto, pero este año su máximo esplendor se produce solo tres días después de la Luna llena de Esturión. Desafortunadamente, la brillante luna gibosa menguante borrará todas las vetas excepto las más brillantes.

En cielos oscuros y sin luna, las Perseidas pueden producir hasta 100 meteoros por hora, pero la NASA y la Sociedad Americana de Meteoros afirman que este año la tasa será de entre 10 y 20 meteoros por hora a nivel local, con la posibilidad de que se formen bolas de fuego ocasionales.

¿Cuál es el mejor momento para observarlas?

Máxima prevista: 12 a 1 a.m. PDT del miércoles (13 de agosto), cuando el radiante en la constelación de Perseo esté alto en el cielo.

La Sociedad Americana de Meteoros recomienda buscar un lugar oscuro, lejos de las luces, usar el terreno para bloquear la luna y dar a sus ojos 30 minutos para adaptarse.

La luna sale en Palm Springs alrededor de las 9:40 p. m. del martes; más temprano en la noche, podría tener la oportunidad de ver raros “rozadores de tierra” en el horizonte.

Los mejores lugares de observación locales incluyen Cap Rock, Ryan Mountain, Hidden Valley y Quail Springs, en el Parque Nacional Joshua Tree, que forman parte de la designación internacional de cielo oscuro del parque.

Una advertencia de calor extremo está vigente hasta el martes a las 8 p. m. Las autoridades instan a los visitantes a hidratarse, evitar caminar a lugares remotos por la noche y salir completamente de las carreteras si se detienen. Se recomienda usar luces rojas en lugar de linternas para proteger la visión nocturna.

Más sobre las Perseidas:

Los meteoritos son fragmentos del cometa 109P/Swift-Tuttle que se queman en la atmósfera terrestre, conocida por su velocidad y sus brillantes bolas de fuego. Incluso con la desafiante luz de la luna, los astrónomos locales afirman que vale la pena observar las Perseidas, y el espectáculo celeste de esta semana es solo el comienzo.

A finales de esta semana, Twentynine Palms acogerá el AREA 29: Galactic Gathering del 14 al 17 de agosto, una celebración en toda la ciudad dedicada a los ovnis, la ciencia ficción y la observación de estrellas, que incluye una noche especial de observación de estrellas “Alien Probe” en el 29 Palms Inn.

También el 16 de agosto, el Observatorio Sky’s the Limit en Twentynine Palms recibirá al Dr. Eric Mamajek, quien explorará “¿Cuántos planetas como la Tierra podrían existir?”. El programa comienza a las 8:30 p. m. e incluye observación de estrellas con telescopio. Las entradas cuestan $20 y deben reservarse con antelación.