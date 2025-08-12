Skip to Content
El incendio “Rosa” está contenido 95%; ya levantaron las órdenes de evacuación

11:14 am

Lina Robles

Los bomberos siguen trabajando en el incendio que estallo el lunes de la semana pasada en ambos lados del Hwy 74 cerca de la comunidad de Anza donde casi 1,700 acres de maleza han sido devorados por el fuego que también destruyo dos casas y está contenido 95%.

Ya cancelaron la orden de evacuación y las personas pudieron volver a sus casas.

Mientras tanto están realizando la evaluación de los daños y se están enfocando en la limpieza, se sabe que aún hay activos casi 500 bomberos con varias unidades trabajando en el área cercana a Palm Desert.

Las buenas noticias son que no hay reporte de personas heridas ni fatalidades.

Telemundo 15 Palm Springs

