Demócratas de Texas evalúan si regresar al estado y acabar el enfrentamiento por la redistribución electoral, según fuentes

Los legisladores demócratas de Texas están llevando a cabo una reunión privada para discutir los próximos pasos, mientras evalúan cuánto tiempo más permanecer fuera del estado y bloquear un nuevo mapa electoral, dijeron a CNN tres fuentes cercanas al grupo.

Las deliberaciones se producen mientras los republicanos de Texas han dado señales de que planean terminar la actual sesión especial el viernes y convocar una nueva de inmediato para seguir impulsando un nuevo mapa que podría darles cinco escaños adicionales en la Cámara de Representantes.

Dos personas dentro de la reunión, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir deliberaciones internas, dijeron a CNN que aún no se ha tomado una decisión sobre si regresar a Texas. Sin embargo, debaten cuánto más pueden lograr prolongando su autoexilio.

“Los demócratas de Texas están considerando todas las opciones posibles para asegurar que se protejan nuestra constitución y nuestra democracia”, dijo el representante John Bucy en un comunicado a CNN este martes. “Los miembros se reunirán durante la próxima semana para discutir nuestra estrategia y observar lo que ocurre en casa. Hemos dicho constantemente que estamos dispuestos a regresar si el gobernador antepone a la gente sobre la política. La decisión está en manos del gobernador”.

