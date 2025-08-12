Carolina Garcia

Mexicali, Baja California (t3).- Ante la inconformidad por los constantes apagones, el último registrado la tarde de este lunes el cual se prolongó por cinco horas cerca de 100 residentes bloquearon el tramo carretero Mexicali-Tijuana, en una movilización pacífica donde exigían a la CFE atienda el problema que se ha generado cuanto antes, ya que hay enfermos y discapacitados en su comunidad, además de que son insostenibles los gastos que se generan por alimentos que deben desechar y desperfectos en los aires acondicionados y electrodomésticos.

“Tenemos muchos vecinos a los que se les hecho perder la comida tenemos enfermos en la comunidad con enfermedad terminal que es necesaria la luz porque reciben medicamentos y pues como iban a estar tanto tiempo, no muchas personas tienen familiares por fuera y salieron a dormir a otras comunidades, pero pues qué necesidad verdad por eso también nosotros tuvimos que tomar esa decisión” declaró Ofelia Ortiz, presidenta de la colonia.

Afectados fueron citados para que CFE analice si pueden reparar algunos equipos dañados, sin embargo, señalan que han sufrido apagones de hasta 20 horas, afirman que no hay respuesta de alimentos y medicinas que han sido afectadas durante los apagones.

Bloquean carretera por constantes apagones en Mexicali