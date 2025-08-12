Alcaldesa de San Luis y dos concejales enfrentan solicitudes de desafuero

Michelle Leal

SAN LUIS, Ariz. (T3) – El panorama político en San Luis atraviesa un momento tenso, luego de que se registraran tres peticiones de destitución contra la alcaldesa Nieves Riedel y los concejales Luis Cabrera y Lizeth Servín.

Según documentos de la Secretaría de la Ciudad, el lunes la residente Angela Delgado presentó una solicitud para iniciar un proceso de desafuero contra la alcaldesa, argumentando falta de colaboración con el concilio y el incumplimiento de promesas de campaña. Delgado asegura que su decisión no responde a intereses políticos, sino al deseo de ver un liderazgo más “transparente” en la ciudad.

Días antes, el residente Mark Concha había registrado peticiones para el desafuero de los concejales Cabrera y Servín. En su escrito, acusa a ambos de no cumplir con sus responsabilidades y de priorizar intereses personales sobre los de la comunidad.

El concejal Luis Cabrera respondió que continuará trabajando como lo ha hecho desde el primer día, “en beneficio de todos los ciudadanos” y garantizando que todos tengan voz en el ayuntamiento. La concejal Lizeth Servín, por su parte, calificó como infundadas las acusaciones y afirmó que siempre está disponible para la comunidad y para atender asuntos de la ciudad.

De acuerdo con la ley electoral local, un proceso de destitución requiere 1,243 firmas válidas en el caso de un concejal y 682 para un alcalde. El plazo para presentar las firmas vence el 26 de noviembre para los concejales y el 2 de diciembre para la alcaldesa.

Hasta el momento, se sigue esperando respuesta de Mark Concha para una entrevista. La alcaldesa Riedel indicó que no hará comentarios sobre el tema.

