Ya funciona en Indio el número de emergencia 911

Debido a fallas con el equipo Cathedral City e Indio se quedaron sin servicio en el número de emergencia 9-1-1 el viernes pasado por lo que los que tenían una emergencia estuvieron llamando al teléfono del Departamento de Policía de la ciudad.

Primeramente, fue restaurado el servicio en Catherdral City a las 9:20 de la noche del viernes y el de Indio mencionaron que el problema es porque se han estado robando la fibra óptica de la compañía telefónica.

En caso de emergencia si no funciona el 9-1-1 el número de Cathedral City es 760-770-0303 y el de Indio es 760-391-4051