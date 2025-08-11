Teleférico de Palm Springs cerrado hasta nuevo aviso debido a problemas técnicos
Luis Medina
PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – El Teleférico de Palm Springs permanecerá cerrado hasta nuevo aviso mientras los equipos trabajan para reparar un problema técnico.
Según Chris Bartsch, vicepresidente de Tramway Systems, los equipos habían identificado el problema, pero estaban esperando la entrega de la pieza de repuesto.
El lunes por la tarde, Bartsch confirmó que estaban esperando el envío de la pieza.
“Se ha localizado la pieza de repuesto, pero aún no se ha proporcionado una fecha de envío. Se trata de un contactor de motor que suministra energía desde el sistema de propulsión del tranvía al motor del mismo”, declaró Bartsch.
Aún no se conoce la fecha de reapertura confirmada, pero se proporcionará información actualizada a medida que se disponga de ella.
