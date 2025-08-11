Taylor Swift anuncia nuevo álbum, ‘The Life of a Showgirl’

Por Kathleen Magramo, CNN

Taylor Swift anunció este martes que lanzará un nuevo álbum: “The Life of a Showgirl”.

El sorpresivo anuncio del 12º álbum de estudio original de la ganadora del Grammy llegó de manera dramática, mientras el reloj de cuenta regresiva en su sitio web marcaba las 12:12 a. m., hora del Este.

En un video publicado en Instagram, que ofrece un adelanto de la próxima aparición de Swift en el podcast “New Heights” de Travis Kelce, copresentado con su hermano Jason, Swift sacó un maletín verde menta con sus iniciales “TS” escritas en naranja y dijo: “Este es mi nuevo álbum”.

Ella no dijo cuándo se lanzaría el álbum ni ninguna otra información al respecto.

Los fanáticos tendrán que esperar un poco más para ver y escuchar más cuando su tan esperada aparición en el podcast “New Heights” se lance el miércoles a las 7 pm, hora del Este de EE.UU.

Este es el primer álbum nuevo de Swift desde que concluyó su gira Eras Tour, que batió récords, en diciembre. Está disponible para preordenar en la página web oficial de Swift en vinilo físico, casete y CD.

El álbum de estudio más reciente que lanzó Swift fue “The Tortured Poets Department”, un álbum doble de 31 canciones que lanzó en medio del Eras Tour y renovó su lista de canciones a mitad de camino para agregar canciones de ese álbum.

Esta es una historia en desarrollo y se actualizará.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.