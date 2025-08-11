Somerton proyecta más de 800 nuevas viviendas para los próximos años

Michelle Leal

SOMERTON, Ariz. (T3) – En Somerton, el sonido de nuevas construcciones podría convertirse en parte del día a día. La ciudad tiene en la mira un ambicioso plan: levantar cerca de 800 viviendas entre casas y departamentos durante los próximos cinco años.

La apuesta no es únicamente resolver la demanda de vivienda. De acuerdo con las autoridades, este crecimiento permitirá atraer más comercios, fortalecer los servicios públicos y dar un impulso a la economía local.

Tres proyectos ya están listos para dar el primer paso. Somerton 1898 sumará 54 casas; Las Estrellas, Fase 7 contempla 104 viviendas en la intersección de Somerton Avenue y County 17th Street; mientras que “De la Gente”, desarrollado por Hall Brothers, traerá 150 apartamentos a Main Street y Parkview Avenue. En conjunto, son 308 unidades que abrirán la puerta a más desarrollo en los próximos años.

El gerente de la ciudad, Louie Galaviz, explica que el reto es avanzar con equilibrio. “Estamos tratando de que el crecimiento de vivienda y de comercios vaya de la mano. Si vamos a atraer nuevos negocios, necesitamos que más familias vivan aquí”, señaló.

Para Saúl Albor, director de Desarrollo Comunitario, el efecto es evidente: “Una ciudad que crece en población crece en todo: en los servicios que puede ofrecer, en el nivel de comercio… solo con la población ya te posicionas mejor para atraer negocios”, comentó.

El plan de trabajo prevé arranques escalonados. Las Estrellas Fase 7 podría iniciar obras entre finales de 2025 y principios de 2026; De la Gente comenzaría en 2026; y Somerton 1898 ya tiene casas listas.

Si todo marcha como se espera, Somerton no solo ampliará su oferta habitacional, sino que también estará listo para recibir nuevas cadenas comerciales, más servicios y oportunidades para la comunidad que llama a esta ciudad su hogar.